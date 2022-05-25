航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂 速睇航運股買賣策略 股市 11:46 2022/05/25 分享： 分享： 航運股今早造好，東方海外 （00316） 股價再破頂，高段升逾3%，高見242元，東方海外日除淨；太平洋航運 （02343） 股價同樣破頂，高見4.34元；海豐國際股價升近4%，高見29.65元；中遠海控 （01919） 股價則升逾2%，高見13.68元。重溫航運股買賣策略：【按此】 美股何時見底？利達黃耀宗教路部署策略 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 兩大因素左右港股 陳偉聰：恒指到呢個位是入市時機 今日 兩大因素左右港股 陳偉聰：恒指到呢個位是入市時機 中移動（00941）股價早段逆市升近4% 今日除淨下月15日派息 今日 中移動（00941）股價早段逆市升近4% 今日除淨下月15日派息 滙豐（00005）股價大升近4% 銀行股有景應否追入？ 今日 滙豐（00005）股價大升近4% 銀行股有景應否追入？ 拜登稱減對華關稅 對美股影響多大？ 2022/05/24 拜登稱減對華關稅 對美股影響多大？ 聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？ 2022/05/24 聯想集團（00992）納入國指 𣎴升反跌有何玄機？ 個股分析 港股 太平洋航運（02343） 航運股 航運 中遠海控（01919） 東方海外（00316）