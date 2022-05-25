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航運股炒起│東方海外（00316）、太平洋航運（02343）股價破頂　速睇航運股買賣策略

股市 11:46 2022/05/25

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航運股今早造好，東方海外 （00316） 股價再破頂，高段升逾3%，高見242元，東方海外日除淨；太平洋航運 （02343） 股價同樣破頂，高見4.34元；海豐國際股價升近4%，高見29.65元；中遠海控 （01919） 股價則升逾2%，高見13.68元。重溫航運股買賣策略：【按此

美股何時見底？利達黃耀宗教路部署策略

 

欄名 : 3分鐘睇股

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