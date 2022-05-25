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【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷

科技 12:37 2022/05/25

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2021年有1/7的亞馬遜送貨司曾嚴重受傷，導致他們無法完成正常工作，又或被迫徹底停工。（法新社）

電商巨頭亞馬遜（Amazon）對員工的職業安全指引，一直深受外界關注。戰略組織中心（SOC）發表研究報告指出，在2021年，每5個Amazon送貨司機中就有一個曾受傷，較前年的受傷率增加40%。

【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安

SOC是由國際卡車聯盟（the International Brotherhood of Teamsters）和國際行業僱員工會（the Service Employees International Union）等工會組成，它發表的研究報告分析了Amazon及其送貨合作夥伴，於2021年向美國職業安全健康管理局提交的數據。

SOC表示，亞馬遜愈來愈依賴快速增長的第三方送貨公司網絡，在其倉庫提取包裹，並將其送到客戶的門口。第三方送貨公司是亞馬遜送貨服務合作夥伴計劃的一部分，該計劃於2018年啟動，現時已經發展到2,000多間DSP（Delivery Service Partners）。

【智能購物車】前Amazon工程師成立初創　推自助結賬購物車

但隨著該計劃的擴大，亞馬遜面臨來自勞工關注團體和立法者的審查，他們認為該公司在提供愈來愈快的送貨服務的同時，卻未能確保司機的安全。送貨司機還指出，公司要求他們滿足嚴格的送貨配額，這增加了工作中受傷的風險。

7個送貨司機  1個曾嚴重受傷

報告提到，亞馬遜送貨司機的受傷率，是其他快遞公司的2.5倍。2021年，更有1/7的亞馬遜送貨司曾嚴重受傷，導致他們無法完成正常工作，又或被迫徹底停工。

報告也指出，亞馬遜「失控的高配額」是造成送貨司機高受傷率的主要原因。根據亞馬遜在美國懷俄明州的一間送貨合作夥伴提起的集體訴訟，亞馬遜預計每輛貨車每天可以運送350至400個包裹，這相當於司機在不休息的情況下，每1至2分鐘送一次貨。

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責任編輯：陳卓賢

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