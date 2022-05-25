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【小米旗下新機】小米發布兩款Redmi Note系到手機　月底正式開賣

科技 11:45 2022/05/25

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Redmi Note 11T Pro及Redmi Note 11T Pro+手機均提供黑、灰、藍共3款配色，將本月31日晚上8時正式開賣。（Redmi官方圖片）

小米旗下品牌紅米（Redmi）日前發布兩款Redmi Note系列新手機，包括Redmi Note 11T Pro及Redmi Note 11T Pro+。至於同場發布的小米旗下新產品，還包括小米手環7及無線降噪耳機Redmi Buds 4 Pro等。

小米旗下Redmi向來以平價見稱，據Redmi品牌總經理盧偉冰表示，截至目前，Redmi Note系列全球累計銷量突破2.8億部。是次兩款Redmi Note系列新機均搭載聯發科天璣8100芯片，全系列採用144Hz LCD屏幕，電池容量則區分為5,080mAh與4,400mAh規格。

Redmi Note 11T Pro+配合了小米自製澎湃P1芯片，可對應120W有線快充；Redmi Note 11T Pro僅對應67W有線快充。

相機方面，兩款Redmi Note系列新機採用相同設計，分別搭載1,600萬像素鏡頭，搭配6,400萬像素、三星ISOCELL GW1感光元件設計的廣角鏡頭，以及800萬像素超廣角鏡頭，搭配200萬像素微距鏡頭構成的主相機模組。

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5月31日開賣　售約2,117港元起

Redmi Note 11T Pro及Redmi Note 11T Pro+手機均提供黑、灰、藍共3款配色，將本月31日晚上8時正式開賣。Redmi Note 11T Pro分別提供6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量的組合，售1799元人民幣（約2,117港元）起；Redmi Note 11T Pro+則提供8GB記憶體，搭配128GB、256GB或512GB儲存容量選項，售2099元人民幣（約2,470港元）起。

責任編輯：張寶燕

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