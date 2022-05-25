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美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先重傷祖母再闖校（第二版）

環球社會熱點 18:24 2022/05/25

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美國再次發生校園槍擊案，一名18歲槍手闖入德州一間小學發動襲擊，造成最少21人死亡，包括18名兒童。今次為德州史上最嚴重的校園槍擊案，槍手當場被擊斃。德州參議員古鐵雷斯透露槍手殺死其祖母後再闖入校園犯案，而美國總統拜登再次呼籲收緊槍械管制。有報道指涉事槍手性格孤僻，曾因衣著及家庭原因被欺凌。

（第二版更新槍手信息）

拜登批白人至上主義有毒 悼念水牛城槍擊案死者 【下一頁】

涉事槍手拉莫（Salvador Ramos）的Instagram帳戶已被刪除，但他在案發前3日曾上載一張2支AR-15 突擊步槍照片。美國有線新聞網絡（CNN）引述其同學報道，他喜歡射擊及格鬥遊戲。當地電視台Newsy引述鄰居報道，拉莫在漢堡連鎖店Wendy's打工，曾因未能畢業而和祖母爭執。《華盛頓郵報》報道指，拉莫曾因衣著以及口齒不清被同學欺凌，槍擊案則發生於其同學畢業的翌日。

槍擊案事發前數小時，拉莫更在Instagram上向一名洛杉磯女子暗示，將會利用槍做一些事情。當女子問及詳情時，他回覆指會在11時前告知對方。

事發於聖安東尼奧市（San Antonio）以西約137公里的Uvalde社區的Robb小學（Robb elementary school）。當地靠近墨西哥邊境，拉丁裔人口密集。

當地時間周二上午約11時30分，槍手闖入校園槍擊校内多人。當局相信槍手為單獨行動。

古鐵雷斯（Roland Gutierrez）周二（24日）晚引述德州警方指，事件造成19名學生及2名成人喪生，另有3人需留院接受治療，情況嚴重。德州州長阿博特（Greg Abbott）確認，涉案槍手被當場擊斃。

警方未確認死者人數、身份或年齡，但指涉事小學有大量二至四年級的學童，大部分死者年齡或介乎7至10歲。古鐵雷斯指槍手前往校園前，已殺死其祖母，但當局其後確認其祖母生還，當地醫院其後亦在社交平台Twitter上指已接收2名槍擊案相關患者，分別66歲及10歲，兩人皆情況危殆。

美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔（第二版） 【下一頁】

阿博特透露槍手Salvador Ramos年僅18歲，為當地居民。當地官員未有透露槍手的行兇動機，但德州公共安全部警長Erick Estrada指，槍手身穿防彈衣，並曾在社交媒體上暗示將會發動襲擊。

是次為美國今年發生的第27宗校園槍擊案，是德州史上最嚴重的校園槍擊案。案件亦是美國自2012年以來最大型的校園槍擊案，2012年12月康涅狄格州（Connecticut）小學槍擊案造成28人死亡。拜登（Joe Biden）發表講話呼籲加強槍械管制。他同時慰問遇難者家屬，稱他明白家長的喪子之痛如靈魂被撕裂，胸口有一個空洞及永遠無法抽離。

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責任編輯：李俊儀

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