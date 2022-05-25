美國德州小學槍殺案釀21死 18歲槍手先殺祖母再闖校

美國再次發生校園槍擊案，一名18歲槍手闖入德州一間小學發動襲擊，造成最少21人死亡，包括18名兒童。今次為德州史上最嚴重的校園槍擊案，槍手當場被擊斃。德州參議員古鐵雷斯透露槍手殺死其祖母後再闖入校園犯案，而美國總統拜登再次呼籲收緊槍械管制。

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事發於聖安東尼奧市（San Antonio）以西約137公里的Uvalde社區的Robb小學（Robb elementary school）。當地靠近墨西哥邊境，拉丁裔人口密集。

當地時間周二上午約11時30分，槍手闖入校園槍擊校内多人。當局相信槍手為單獨行動。

古鐵雷斯（Roland Gutierrez）周二（24日）晚引述德州警方指，事件造成19名學生及2名成人喪生，另有3人需留院接受治療，情況嚴重。德州州長阿博特（Greg Abbott）確認，涉案槍手被當場擊斃。

警方未確認死者人數、身份或年齡，但指涉事小學有大量二至四年級的學童，大部分死者年齡或介乎7至10歲。古鐵雷斯指槍手前往校園前，已殺死其祖母。

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阿博特透露槍手Salvador Ramos年僅18歲，為當地居民。當地官員未有透露槍手的行兇動機，但德州公共安全部警長Erick Estrada指，槍手身穿防彈衣，並曾在社交媒體上暗示將會發動襲擊。

是次為美國今年發生的第27宗校園槍擊案，亦是德州史上最嚴重的校園槍擊案。拜登（Joe Biden）發表講話呼籲加強槍械管制。他同時慰問遇難者家屬，稱他明白家長的喪子之痛如靈魂被撕裂，胸口有一個空洞及永遠無法抽離。

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責任編輯：李俊儀