【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）

美國發生10年來傷亡最嚴重的校園槍擊案，一名18歲槍手周二（24日）闖入德州一間小學發動襲擊，最少21人死亡，分別為19名學童及2名老師，槍手當場被擊斃。美國總統拜登再次呼籲收緊槍械管制。

（第三版全篇更新）

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今次為德州史上最嚴重的校園槍擊案，槍手為18歲當地居民拉莫斯（Salvador Ramos）。

拉莫斯的Instagram帳戶已被刪除，但他3日前曾上載一張2支AR-15 突擊步槍照片。案發前數小時，他更向一名女子暗示將會利用槍做一些事情，並指會在11時前告知對方。

綜合當地傳媒報道，拉莫斯喜歡射擊及格鬥遊戲，在漢堡連鎖店Wendy's打工，曾因未能畢業而和祖母爭執。拉莫斯曾因衣著及口齒不清被同學欺凌，槍擊案則發生於其同學畢業的翌日。

當地時間周二上午約11時30分，拉莫斯在學校附近撞毀自己的汽車後，身穿避彈衣闖入校園槍擊校內多人。有居民聽到撞車聲後報警，2名警員到場與拉莫斯駁火，期間中槍受傷。10多名反恐戰術隊員等邊境巡邏人員其後趕到，並將拉莫斯擊斃。

警方相信拉莫斯為單獨行動，正調查犯案動機，他在出發前先向祖母開槍，其祖母現時情況危殆。

德州參議員古特雷斯（Roland Gutierrez）周二晚引述德州警方指，事件造成19名學生及2名老師喪生，另有3人需留院接受治療，情況嚴重。

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事發於聖安東尼奧（San Antonio）以西約137公里尤瓦爾迪縣（Uvalde），當地靠近墨西哥邊境，拉丁裔人口密集。肇事小學Robb Elementary School專收2至5年級學生，500多名學生年齡介乎7至10歲，9成是拉丁裔。

是次為美國今年第27宗校園槍擊案，亦是2012年12月康涅狄格州小學造成28人死亡以來最嚴重的一次。白宮為慘劇下半旗致哀。

美國總統拜登（Joe Biden）於全國講話中，指過去10年已有逾900宗涉及校園的槍擊事件，直言已厭倦發生槍擊案。他形容18歲槍手可以公然走進槍店，買下兩支攻擊性武器是錯誤，要求恢復禁止使用攻擊性武器和其他槍枝的安全法令。

拜登同時慰問遇難者家屬，稱他明白家長的喪子之痛如靈魂被撕裂，胸口有一個空洞及永遠無法抽離。

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責任編輯：李俊儀