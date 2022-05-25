  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 21:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）

環球社會熱點 21:15 2022/05/25

分享：

分享：

美國發生10年來傷亡最嚴重的校園槍擊案，一名18歲槍手周二（24日）闖入德州一間小學發動襲擊，最少21人死亡，分別為19名學童及2名老師，槍手當場被擊斃。美國總統拜登再次呼籲收緊槍械管制。

（第三版全篇更新）

拜登批白人至上主義有毒 悼念水牛城槍擊案死者 【下一頁】

今次為德州史上最嚴重的校園槍擊案，槍手為18歲當地居民拉莫斯（Salvador Ramos）。

拉莫斯的Instagram帳戶已被刪除，但他3日前曾上載一張2支AR-15 突擊步槍照片。案發前數小時，他更向一名女子暗示將會利用槍做一些事情，並指會在11時前告知對方。

綜合當地傳媒報道，拉莫斯喜歡射擊及格鬥遊戲，在漢堡連鎖店Wendy's打工，曾因未能畢業而和祖母爭執。拉莫斯曾因衣著及口齒不清被同學欺凌，槍擊案則發生於其同學畢業的翌日。

當地時間周二上午約11時30分，拉莫斯在學校附近撞毀自己的汽車後，身穿避彈衣闖入校園槍擊校內多人。有居民聽到撞車聲後報警，2名警員到場與拉莫斯駁火，期間中槍受傷。10多名反恐戰術隊員等邊境巡邏人員其後趕到，並將拉莫斯擊斃。

警方相信拉莫斯為單獨行動，正調查犯案動機，他在出發前先向祖母開槍，其祖母現時情況危殆。

德州參議員古特雷斯（Roland Gutierrez）周二晚引述德州警方指，事件造成19名學生及2名老師喪生，另有3人需留院接受治療，情況嚴重。

美南加州教會槍擊案1死5傷 死傷者為台灣華裔 【下一頁】

事發於聖安東尼奧（San Antonio）以西約137公里尤瓦爾迪縣（Uvalde），當地靠近墨西哥邊境，拉丁裔人口密集。肇事小學Robb Elementary School專收2至5年級學生，500多名學生年齡介乎7至10歲，9成是拉丁裔。 

是次為美國今年第27宗校園槍擊案，亦是2012年12月康涅狄格州小學造成28人死亡以來最嚴重的一次。白宮為慘劇下半旗致哀。

美國總統拜登（Joe Biden）於全國講話中，指過去10年已有逾900宗涉及校園的槍擊事件，直言已厭倦發生槍擊案。他形容18歲槍手可以公然走進槍店，買下兩支攻擊性武器是錯誤，要求恢復禁止使用攻擊性武器和其他槍枝的安全法令。

拜登同時慰問遇難者家屬，稱他明白家長的喪子之痛如靈魂被撕裂，胸口有一個空洞及永遠無法抽離。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
2022/05/20
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民
2022/05/19
【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
2022/05/19
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
英保守黨議員涉強姦被捕 未被勒令停職
2022/05/18
英保守黨議員涉強姦被捕 未被勒令停職
拜登批白人至上主義有毒 悼念水牛城槍擊案死者
2022/05/18
拜登批白人至上主義有毒 悼念水牛城槍擊案死者

你可能感興趣

英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
15:10 2022/05/20
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民
16:04 2022/05/19
【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
08:05 2022/05/19
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
罪案 網絡熱話 槍擊 德克薩斯 美國 拜登

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基批西方欠團結 俄撤銷參軍年齡限制（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間21:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
【德州槍擊】18歲槍手闖小學掃射釀21死（第三版）
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
英國都關注香港天線得得B事件 網民神回應獲過千讚
印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚
印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間21:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款