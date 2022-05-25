【券商點睇】國金：數字經濟戰略機遇 長綫布局美團京東騰訊

國金證券指出，在中央的數字經濟戰略機遇下，關注互聯網公司估值和業績修復。全國政協早前召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，強調發展數字經濟的重要性，要主動掌握數字經濟自主權，推動數字經濟和實體經濟深度融合等。平台經濟一方面在提高商業運作效率、推動產業數字化方面將起到推動作用，另一方面也是數字經濟的重要組成部分。

該行認為，平台經濟本身是數字經濟的重要組成部分，開放、創新將成為主要發展方向。互聯網公司作為平台經濟的主體，堅定看好互聯網公司的社會價值及商業價值，當前估值水平安全邊際較高，建議長線布局優質互聯網資產。

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相較中概股，在港上市的互聯網對投資者的吸引力提升，港股市場或將成為長期配置互聯網板塊的重要場景。從員工和組織架構看，未來互聯網公司更聚焦主業，重視精細化、高質量發展。個股方面，關注聚焦零售的美團（03690）；「自營+供應鏈」優勢穩定性更強的京東（09618）；游戲板塊，建議關注加快海外布局的騰訊控股（00700），推出全球性IP手遊《哈利波特》的網易（09999）。

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撰文：林衛