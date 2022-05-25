【藥明生物2269】招證：適時逢低買入 藥明生物目標價不變

據招商證券報告，藥明生物（02269）日前舉行電話會議，向投資者更新了中國疫情擾動對業務的業務。公司指出，上海的封控措施對公司影響有限，一是多元化的全球服務網絡以緩解上海封城的影響；二是公司迅速執行了有效的業務連續性計劃，並最早於4月16日被納入上海第一批白名單，令生產部門保持100%的工作狀態，而研發部門也處於30%至50%的復工狀態；三是因庫存充足，公司未出現物料短缺情況，維持今年收入/盈利45%的增長指引。

另一方面，公司對此前被納入美國未經核實名單的影響也有限。截至4月底，公司新增了47個綜合項目，其中65%來自美國與歐盟客戶。其次，公司跟美國有關部門積極溝通並尋求解決方案，強調目前未有任何客戶因未核實名單而決定進行項目轉讓。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

招商證券指出，基於貼現金流的目標價維持在171元不變。雖然股市震盪可能會持續至年底，但建議投資者適時逢低買入藥明生物，過去這種類似的機會已被證明是能夠獲得收益的。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛