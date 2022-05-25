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【金山軟件3888】遊戲業務變現節奏逐步修復 金軟盈利預測獲上調

股樓投資 12:55 2022/05/25

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中金報告指，得益於上年同期低基數和上綫手遊的良好表現，金山軟件（03888）第一季遊戲收入按年增長24.5%至9.8億元（人民幣，下同）。手遊方面，公司於2021年底推出的《劍俠世界3》表現亮眼，公司研發實力和精細化運營能力得到體現。同時，公司管理層表示海外業務發展順利，《劍俠世界3》於2022年3月在東南亞上綫，《武林閑俠》於2022年4月在港澳台地區上綫。端遊方面，於2022年4月新獲版號的《劍網3緣起》在5月正式開啟公測，該行認為其有望在劍網3經典IP之上收獲更多老玩家青睞，在下半年成為強勁流水貢獻來源。展望2022年，考慮公司游戲業務變現節奏逐步修復，將全年遊戲業務收入按年增速從15%上調至20%，對應收入37億元。

另一方面，第一季辦公業務收入增長13%至8.7億元。個人業務方面，截至第一季末，辦公主要產品月活設備數為5.72億，按年增長14.9%；其中，WPSOfficePC端月活為2.32億，增長17.2%；移動端月活達3.36億，增長14.3%。機構業務方面，機構授權業務在上年同期高基數下，按年下降10.8%至2.3億元；機構訂閱及服務收入按年增長79%至1.5億元，辦公進一步深化從辦公工具軟件轉向「雲+協同」的企業級服務戰略。中金預計，隨着數字政府、產業數字化商機的持續開拓，以及用戶對協同辦公產品滲透率的提升，2022年公司辦公業務將在下半年迎來提速，全年按年增長30%至43億元。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份，請按【見下頁

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該行考慮到新遊戲版號下發後逐步變現，上調2022至2023年收入預測2%、2%至80億元及97億元，上調2022至2023年經調整歸母淨利潤6%、2%至8億元及11億元。該行維持「跑贏行業」評級和目標價為40港元，對應2022至2023年非通用準則市盈率為58倍和42倍，對應現價有逾六成的上行空間。

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撰文：林衛

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