▲ 【沽注一擲原型】Michael Burry神秘帖文重提2008年金融海嘯感受 去年已提「崩盤之母」來臨

美國標普500指數從高位回吐近兩成，且創出連續7周下跌，為近20年首見，《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry在社交平台Twitter發帖，提及他在2008年金融海嘯前夕的感受，引發外界議論他是否再次看淡資本市場。Burry目前已刪走相關帖文。

▲ Michael Burry在Twitter發帖文重提2008年感受，目前已刪走相關帖文。

Burry帖文指：

如同我在2008年說，這就似看著飛機墜落。這讓人難受，並不有趣，我不會因此而笑

Burry因預示美國次按將爆煲提前造淡ADS，於2008年金融海嘯期間大賺，自此聲名大噪。他在Twitter不時發表引起關注的帖文，但他也經常短時間內刪除帖文。

Burry大約一年前曾發帖文稱，「崩盤之母（mother of all crashes）」正來臨，但他未有明確指出他所看到的跡象具體是甚麼。

Michael Burry跌市又賺錢 上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍，可見【下一頁】

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