【猴痘症】世衛指疫情可控 歐洲國家開打天花疫苗

全球多國近日出現罕見的猴痘症傳染，世界衛生組織（WHO）聲稱猴痘症疫情仍可控，也認為這款病毒發生變異的風險不大。而丹麥等歐洲國家則採取預防措施，為高危群體提供天花疫苗。

【猴痘症】世衛指未見有突變 暫不推大規模接種疫苗 【下一頁】

自本月初以來，全球最少19個國家或地區發現了237宗猴痘症確診或懷疑個案。世衛官員預計猴痘症個案仍會上升，但指目前大多數患者病情並不嚴重。

英國周二（24日）宣布再增14宗確診，累計有70宗個案。而阿聯酋和捷克也宣布首次錄得猴痘症個案。目前主要症狀包括發燒和明顯的凹凸皮疹。

世衛全球傳染病防範部門主管布里安德（Sylvie Briand）表示，今次全球多國爆發猴痘症並不尋常，但形容疫情可控（containable）。

布里安德重申世衛的觀點，認為猴痘病毒不太可能發生變異。不過她表示尤其是全球逐漸解除防疫限制及人類恢復正常社交，人類行為變化或驅動病毒傳播。

【猴痘症】英國更新指引 籲密切接觸者自我隔離21日 【下一頁】

部分歐洲國家展開疫苗接種計劃。丹麥衛生部門宣布向猴痘症患者的密切接觸者，提供由本地疫苗商Bavarian Nordic生産的天花疫苗。

法國政府也表示，會為曾接觸患者的醫護等高危群體接種疫苗。當局指病毒潛伏期通常為6至 16日，建議民眾在接觸患者後的4至14日内接種疫苗就屬於理想做法。

德國目前已經訂購約4萬劑疫苗，一旦當地猴痘症疫情惡化，就會展開接種計劃。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲