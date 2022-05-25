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【智能手機】歐洲首季智能手機出貨量跌一成　小米出貨量回落至第三、按年跌兩成

新經濟追蹤 10:44 2022/05/25

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歐洲首季智能手機出貨量跌一成　小米出貨量回落至第三、按年跌兩成

市場調查機構Canalys公布，今年首季歐洲智能手機市場出貨量按年下跌10%，至4170萬部。去年首季出貨量超越蘋果（美：AAPL）的小米集團 （01810） 今年首季回落至第三位。小米集團今年首季在歐洲市場出貨量達820萬部，對比去年同期為1050萬部，按年下跌22%，市場佔有率為20%，下跌3個百分點。

三星今年首季，在低端及中端手機供應得到恢復，出貨量達1460萬部，按年下跌9%，市場佔有率為35%；排名第二的蘋果首季出貨量為890萬台，按年增加1%，市佔率達21%。此外，realme和OPPO亦躋身前五，市佔率分別為5%及4%。

Canalys研究分析員Runar Bjørhovde表示，歐洲首季智能手機出貨量下跌，主要是受俄羅斯和烏克蘭市場的影響，在這兩個國家的出貨量分別按年下跌31%及51%，而其餘歐洲國家的整體出貨量僅下跌3.5%，顯示歐洲市場的整體需求仍然維持穩定。

Runar Bjørhovde又指，未來兩個季度才是歐洲智能手機市場真正受考驗的事端，因通脹上升將影響消費者信心，戰爭對經濟帶來的影響會逐漸體現。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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