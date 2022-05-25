保良局舉行辛丑及壬寅年交代就職典禮　創建共融　凝聚正能量　服務香港

保良局昨天舉行辛丑及壬寅年董事會交代就職典禮，回顧辛丑年的善業及祝賀壬寅年陳正欣主席及新一屆董事會成員就任之喜。

▲ 辛丑年林潞主席(圖左二)在羅致光局長(圖左一)及黃智祖常任秘書長(圖右一)的見證下將保良局印信移交予壬寅年陳正欣主席(圖右二)。

典禮邀得勞工及福利局局長羅致光博士,GBS, JP及民政事務局常任秘書長黃智祖, JP主禮及政府長官、保良局前賢出席見證。壬寅年董事會成員（詳見附表一）在羅致光局長監誓下宣誓就任，來年以「正氣善盈創建共融」為主題，團結合力，服務社群。黃智祖常任秘書長則頒發辛丑年全年籌款成績優異獎（詳見附表二），表揚得獎者過去一年的努力。

▲ 壬寅年董事會成員在羅致光局長監誓下宣誓就任。

保良局辛丑年林潞主席於典禮致辭時表示，新型冠狀病毒疫情持續超過兩年，對社會民生造成嚴重影響。保良局自疫情爆發以來，一直與社會同心同行，積極扶弱抗疫，包括為長者及社區人士舉行多場社區疫苗接種日以及聯繫公務員事務局安排疫苗車為屬校學生及教職員接種疫苗，促進社會盡早達致「群體免疫」的目標。在疫情期間亦延續「關愛無限．共跨逆境」扶弱計劃，透過不同的義工服務、物資捐助及捐款，為有需要社群及時送上支援，至今籌集超過三百萬件物資，惠及超過一百萬人次。今後本局將繼續開拓更多籌募計劃，連結更多善心人士，例如「保良之友」月捐計劃、「善流不息，遺愛人間」計劃等。

保良局壬寅年陳正欣主席感謝前賢一直的支持。藉著與林主席的默契，於年初第五波疫情最嚴峻的時刻，決定把資源集中投放於防疫抗疫工作，並推展各項扶弱措施，讓有需要人士能夠獲得及時支援。陳主席表示來年保良局會迎來多個里程碑，既是香港回歸祖國的二十五週年，又是保良教育服務開展第七十五週年、全港最大的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」項目亦於今年內開始接受申請等。社企品牌「一點回味」今年將推展新服務，將保良局「回味」流心軟餐品牌擴展，普及社區，讓吞嚥困難患者及其照顧者可以更便捷地訂購營養軟餐；運用先進科技以提升對長者及殘疾受眾的照顧。本局亦將著力推動公民及國民教育，幫助學生茁壯成長。



未來一年，保良局將會承傳「保赤安良」的理念，上下同心，力行使命，煥發正能量，服務更多元，促進社會共融。陳主席呼籲各界友好及廣大市民繼續捐款支持，讓保良局靈活應變，回應社會需要。

附表一

保良局壬寅年董事會成員主席： 陳正欣博士, MH

副主席： 陳黎惠蓮女士

龐董晶怡女士

李何芷韻女士

譚毓楨小姐

總理： 鄧宣宏雁女士

何猷亨先生

林承毅先生

陳健文太平紳士

郭浩泉先生

廖偉芬小姐

湯振傑先生

顏肇臻先生

何許頴嘉女士

蔡加敏女士

伍頴梅太平紳士

卓歐靜美女士, MH

鄧李璧莛女士

陳思暐先生

黃君武先生

附表二

辛丑年全年籌款成績優異獎*

冠軍郭浩泉總理

亞軍湯振傑總理

季軍龐董晶怡副主席

*當屆主席之籌款成績不計算在內。

關於保良局



保良局創立於1878年，一直秉承「保赤安良」的宗旨，盡心竭力與時並進，服務香港144年，為市民提供多元化的優質社會服務，涵蓋教育、社會、康樂、文化及醫療服務，成為全港最具規模的慈善公益機構之一。保良局超過300個屬下單位遍佈全港各區，屬校學生約4萬5千人，社會服務照顧幼兒、兒童及青少年、長者及康復人士，平均每年服務超過80萬人次。歡迎瀏覽：www.poleungkuk.org.hk，了解保良局的服務。

（特約）