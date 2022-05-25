【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法

▲ 【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議 但就中概股審計問題仍存重大問題

據外電報道指，美國證交會（SEC）表示，中美雙方已長時間討論中概股審計合規問題，但目前談判仍然存在重大問題（significant issues remain）。SEC國際事務辦公室主任YJ Fischer稱，若當局無法在11月22日前完成中概股審計查察（audit inspection），未能合規的中概股將在2023年初除牌。

Fischer又指，若果有關中概股確實太過敏感而無法遵守美國的有關規定，中國當局應該考慮讓這部分的發行人在美國交易所退市。

中證監周三下午回應指，中美談判進展順利，但未有結果前不宜披露個別議題，重申會以互相合作、平等的基礎解決當前審計查察議題，其態度始終是積極的和具建設性的。

路透社引述SEC國際事務辦公室主任YJ Fischer在一個年會上表示，即使美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）與中國當局在不久的將來會達成協議，在中國和香港開始審計檢查和調查，但這一協議只是第一步，因美方未來仍需要開始實地查察。

即使中資企業近20年大舉到美國上市融資，中國為少數地區不容許外地審計監管機構，實地查察中國企業的核數師審計工作，華府去年加快落實《外國公司問責法》，中概股被視為主要受影響對象。

富瑞：只要達成協議 拜登可推遲中概股除牌限期

富瑞最新報告指，仍看好中國、美國未來3至6個月達成協議，以目前中概股除牌限期，要完成合規程序的時間雖然貌似不足，但依然有解決方法。

即使美國國會通過將不守規上市公司的除牌過程由3年縮至兩年，富瑞認為，中國現時尚須決定哪些企業需守規、美國PCAOB人員入境安排等細節，中美達成協議可能須時多3至6個月，執行安排可能再須時多6個月，超出所訂限期，但只要有協議出爐，美國總統拜登有權暫緩執行除牌過程，以證明法案不具政治考慮，認為目前中美審計監管問題關鍵在於中國是否願意達成協議。

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