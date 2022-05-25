  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法

股市 17:11 2022/05/25

分享：

分享：

【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議　但就中概股審計問題仍存重大問題

據外電報道指，美國證交會（SEC）表示，中美雙方已長時間討論中概股審計合規問題，但目前談判仍然存在重大問題（significant issues remain）。SEC國際事務辦公室主任YJ Fischer稱，若當局無法在11月22日前完成中概股審計查察（audit inspection），未能合規的中概股將在2023年初除牌。

Fischer又指，若果有關中概股確實太過敏感而無法遵守美國的有關規定，中國當局應該考慮讓這部分的發行人在美國交易所退市。

中證監周三下午回應指，中美談判進展順利，但未有結果前不宜披露個別議題，重申會以互相合作、平等的基礎解決當前審計查察議題，其態度始終是積極的和具建設性的。

中概股「預定摘牌名單」再增8隻，兩名單合計148家公司【下一頁】

路透社引述SEC國際事務辦公室主任YJ Fischer在一個年會上表示，即使美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）與中國當局在不久的將來會達成協議，在中國和香港開始審計檢查和調查，但這一協議只是第一步，因美方未來仍需要開始實地查察。

即使中資企業近20年大舉到美國上市融資，中國為少數地區不容許外地審計監管機構，實地查察中國企業的核數師審計工作，華府去年加快落實《外國公司問責法》，中概股被視為主要受影響對象。

富瑞：只要達成協議　拜登可推遲中概股除牌限期

富瑞最新報告指，仍看好中國、美國未來3至6個月達成協議，以目前中概股除牌限期，要完成合規程序的時間雖然貌似不足，但依然有解決方法。

即使美國國會通過將不守規上市公司的除牌過程由3年縮至兩年，富瑞認為，中國現時尚須決定哪些企業需守規、美國PCAOB人員入境安排等細節，中美達成協議可能須時多3至6個月，執行安排可能再須時多6個月，超出所訂限期，但只要有協議出爐，美國總統拜登有權暫緩執行除牌過程，以證明法案不具政治考慮，認為目前中美審計監管問題關鍵在於中國是否願意達成協議。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股　陸金所、滴滴上榜

【中美金融戰】美國據報擬升級制裁海康威視　海康威視跌停：希望獲公平對待、服務美國等150多國（第三版）

港股 貿易戰 地緣政治 中國市場 美股 外交 中國概念股 香港 美國 審計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局會議紀要公布前　道指期貨跌51點（不斷更新）
【美股期貨】儲局會議紀要公布前　道指期貨跌51點（不斷更新）
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端
【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【鱷王觀點】達利奧：現金仍是垃圾　但股票更垃圾
【鱷王觀點】達利奧：現金仍是垃圾　但股票更垃圾
【恒指夜期+北水】北水連續13日南下　中移動成吸資王（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水連續13日南下　中移動成吸資王（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款