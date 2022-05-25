【濠賭股】永利跌近2%破底兼創逾6年低　據指下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

▲ 【濠賭股】據指永利下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

據《澳門日報》報道，永利澳門 （01128） 據指近日推出「自願性僱員股份計劃」，由6月1日至12月30日實施，自願參與計劃的員工期間薪酬支付九成，其餘一成以股份形式發放，所有股份將於2022年12月31日歸員工所有。

永利跌近2%，報4.12元，創2016年1月新低。

報道指，永利回覆表示，該計劃向管理層推出，參與計劃的管理層成員的部分薪金將以股份形式發放。

國家移民管理局周一（23日）重申內地疫情外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。而富瑞最新報告引述行業消息，截至5月22日的一周，澳門日均博彩收入約1億澳門元，較五一假期後翌周日均只有5000萬澳門元改善，惟仍低於行業EBITDA收支平衡點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然