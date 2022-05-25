  • 25°C
香港時間 : 2022525日 (三) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】永利跌近2%破底兼創逾6年低　據指下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

股市 09:52 2022/05/25

分享：

分享：

【濠賭股】據指永利下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

據《澳門日報》報道，永利澳門 （01128） 據指近日推出「自願性僱員股份計劃」，由6月1日至12月30日實施，自願參與計劃的員工期間薪酬支付九成，其餘一成以股份形式發放，所有股份將於2022年12月31日歸員工所有。

永利跌近2%，報4.12元，創2016年1月新低。

報道指，永利回覆表示，該計劃向管理層推出，參與計劃的管理層成員的部分薪金將以股份形式發放。

國家移民管理局周一（23日）重申內地疫情外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。而富瑞最新報告引述行業消息，截至5月22日的一周，澳門日均博彩收入約1億澳門元，較五一假期後翌周日均只有5000萬澳門元改善，惟仍低於行業EBITDA收支平衡點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

相關文章：

【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）

【業績│濠賭股】永利澳門升近3%　首季虧損1.88億美元、按年擴大近17%

【業績｜濠賭】銀河娛樂午後跌幅擴至3%、首季EBITDA少賺33%　呂志和：李家超夠硬淨

編輯：姚卓然

港股 博彩 澳門 永利澳門（01128）

上一篇文章

【中國經濟】人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長　富力升逾半成、綠城中國升2%

下一篇文章

【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議　但就中概股審計問題仍存重大問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬　KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%
【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬　KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）
【美股收市】納指挫近2.4% 道指瀉逾500點後轉升48點
【美股收市】納指挫近2.4% 道指瀉逾500點後轉升48點
【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】滙豐ADR升越51阿里美股失守81港元關　夜期跌142點（不斷更新）
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
【中國經濟】李克強召開國常會　決定推33項措施　增加退稅1400多億人幣
【中國經濟】李克強召開國常會　決定推33項措施　增加退稅1400多億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款