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【中海油回A】中海油A股行使超額配售權　集資額升至42億元人幣

股市 08:52 2022/05/25

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【中海油回A】中海油A股行使超額配售　集資額升至42億元人幣

中海油 （00883） 其A股（滬：600938）公布，人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於上周五（20日）屆滿，公司按照每股10.8元人民幣，在初始發行26億股A股的基礎上額外發行3.9億股A股，約佔A股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股本15%。

公司指，因行使超額配售選擇權額外發行人民幣股份對應的募集資金淨額為42億元人民幣，最終募集資金淨額為32.1億元人民幣。

至於所籌集的資金將用於圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、 陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金等募集資金投向項目。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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【中海油回A】中海油開市跌2%　A股發行價10.8元人幣、較港溢價約14%、周二進行申購

【中海油回A】中海油A股網上初步有效申購倍數約415倍

編輯：姚卓然

中國海洋石油（00883） 港股 集資 A股

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