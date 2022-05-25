【中海油回A】中海油升近1%　A股行使超額配售權、集資額升至42億元人幣

▲ 【中海油回A】中海油A股行使超額配售權 集資額升至42億元人幣

中海油 （00883） 其A股（滬：600938）公布，人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於上周五（20日）屆滿，公司按照每股10.8元人民幣，在初始發行26億股A股的基礎上額外發行3.9億股A股，約佔A股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股本15%。

中海油現升1%，報11.34元。

公司指，因行使超額配售選擇權額外發行人民幣股份對應的募集資金淨額為42億元人民幣，最終募集資金淨額為32.1億元人民幣。

至於所籌集的資金將用於圭亞那Payara油田開發項目、流花11-1/4-1油田二次開發項目、圭亞那Liza油田二期開發項目、陸豐油田群區域開發項目、 陵水17-2氣田開發項目、陸豐12-3油田開發項目、秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應用工程項目、旅大6-2油田開發項目、補充流動資金等募集資金投向項目。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然