【港股市況】恒生指數輕微高開3點　滙豐升逾3%、阿里巴巴跌近2%（不斷更新）

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美股個別發展，道指倒升48點，納指跌近2.4%，港股今早平開，恒生指數輕微高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。
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【09：21】恒生指數高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。
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【07：45】港股ADR收報20092點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.37元，較港收市價高1.97元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報329.98元，較港收市價低8.02元或2.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價低2.68元或3.2%。
【07：30】美股個別發展，道指一度挫逾500點後逐步收復失地，尾市倒升48點，報31928點；標指跌32點，報3941點；納指最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4%，跌270點，報11264點。
責任編輯︰梁浩碩