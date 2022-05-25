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【港股市況】恒生指數輕微高開3點　滙豐升逾3%、阿里巴巴跌近2%（不斷更新）

股市 09:34 2022/05/25

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港股市況不斷更新

美股個別發展，道指倒升48點，納指跌近2.4%，港股今早平開，恒生指數輕微高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：34】【業績｜中概股】汽車之家今早平開　首季經調整淨利跌四成至4.4億人幣　收入跌兩成

【09：26】【網易9999】網易今早平開　丁磊：日後逾4成研發開支投放海外、對內地遊戲業前景感樂觀　首季經調整淨利51億人幣勝預期（第二版）

【09：25】知乎 （02390） 據報啟動新一輪裁員，規模約20%至30%，股價今早低開近6%。

【互聯網裁員潮】知乎據報裁員最多30%　公司回應：正常業務優化調整

【09：21】恒生指數高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。

【快手1024】快手開市彈逾3%　CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現　首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期（第二版）

【09：17】【濠賭股】據指永利下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

【09：13】期指開報20061點，跌53點或0.3%。

【08：54】【中海油回A】中海油A股行使超額配售權　集資額升至42億元人幣

【08：38】恒指黑期升約18點，報20072點；道指期貨升21點，報31950點。

【08：36】【新股IPO】友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

【08：22】【小米1810】小米︰今年半導體供給恢復正常　下半年或供過於求

【07：45】港股ADR收報20092點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.37元，較港收市價高1.97元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報329.98元，較港收市價低8.02元或2.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價低2.68元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股個別發展，道指一度挫逾500點後逐步收復失地，尾市倒升48點，報31928點；標指跌32點，報3941點；納指最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4%，跌270點，報11264點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 指數 美股 恒生指數 滙豐控股（00005）

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