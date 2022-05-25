【港股市況】恒生指數午後初段升近150點　滙豐升逾3%撐市　車股續揚、長汽升逾8%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指倒升48點，納指跌近2.4%，港股今早輕微高開3點，早段走勢反覆上落，升逾百點後曾轉跌，其後再度回升，恒生指數半日升128點，報20240點，成交533億元。恒生科技指數升0.7%，報4059點。滙豐 （00005） 領市升逾3%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，快手 （01024） 績後升4%。車股再上，長汽 （02333） 升逾7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

即市走勢︰

【13：28】大市升幅收窄至約50點，報20163點，升51點；科指升近0.1%，報4035點。

【13：24】知乎 （02390） 最新跌一成，低見20.4元。

【13：22】ATMJ逆市下跌，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌0.2%及近0.1%。另外，京東 （09618） 亦跌1%。

【13：20】石藥 （01093） 中午公布首季按年少賺4.6%，股價績後偏軟跌0.6%。

【13：18】港鐵 （00066） 股價逆市偏軟，跌0.1%。

【港鐵票價】港鐵票價調整機制第三季諮詢 東鐵昨日故障、金澤培：須磨合

【13：16】【新股IPO】藥師幫申請在港主板上市 擬集資最多39億 復星醫藥、百度有份投資

【13：14】【互聯互通】許正宇：短期內港交所將會爭取擴大互聯互通計劃 推動ETF納入互聯互通標的、「港股通」股票以人民幣計價

【13：12】三桶油向上，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別升逾2%。

【13：09】高鑫零售 （06808） 績後造好升12%，高見2.59元。

【業績｜零售股】高鑫零售3月底止年度轉蝕7.39億人幣 受累競爭加劇及疫情挑戰

【13：03】長汽 （02333） 午後初段升逾8%，報13.48元，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 升逾2%；廣汽 （02238） 升1%。

【13：02】君實生物 （01877） 反彈逾7%，高見52.6元。

【13：00】港股午後初段升近150點，報20261點；科指升0.7%，報4061點。

【12：51】【醫藥股】石藥首季盈利跌近5%至14億人幣 收入則升17%

【12：09】【中國財險2328】人保財險原副總裁沈東遭「雙開」 因涉嚴重違紀違法問題

【12：00】恒生指數半日升128點，報20240點，成交533億元。恒生科技指數升0.7%，報4059點。滙豐 （00005） 領市升逾3%，阿里巴巴 （09988） 逆市跌近1%，快手 （01024） 績後升4%。車股再上，長汽 （02333） 升逾7%。

【11：43】藍籌新貴東方海外 （00316） 股價再升逾3%，破頂高見243元；中國宏橋 （01378） 升近2%；中芯 （00981） 升逾2%；中升 （00881） 升近1%。另一方面，瑞聲 （02018） 未止跌，股價跌逾1%，破底低見15.3元。

【11：37】恒指最新升百點，報20219點，升107點；科指升0.5%，報4051點。

【11：31】內地股市半日向好，上證半日升0.6%；深證升0.2%；創業板指微升0.04%。

【11：29】電盈 （00008） 升逾1%，破頂高見4.32元。

【11：16】長汽 （02333） 最新升逾半成；吉利 （00175） 升逾2%；比亞迪 （01211） 升逾1%；廣汽 （02238） 則跌0.7%。

【11：13】大市再度回升，最新升約63點，報20175點；科指微跌，報4031點。

【11：12】金科服務 （09666） 最新跌半成，破底低見17.1元。

【10：58】煤炭股上揚，神華 （01088） 升逾1%；中煤 （01898） 升逾2%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：56】港股好淡爭持，最新跌約6點，報20105點；科指則跌0.6%，報4006點。

【10：46】小米 （01810） 最新偏軟跌0.2%。

【智能手機】歐洲首季智能手機出貨量跌一成 小米出貨量回落至第三、按年跌兩成

【10：32】恒指最新轉跌12點，報20099點；科指跌0.8%，報4000點。

【10：27】長汽 （02333） 再升逾3%；吉利 （00175） 升近1%；比亞迪 （01211） 升0.6%；廣汽 （02238） 升0.2%。

【10：24】大市升勢回順，最新升約50點；科指跌0.2%，報4022點。

【10：18】【中國經濟】人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長 富力升逾半成、綠城中國升2%

【10：10】中移動 （00941） 拉升逾3%，高見52.15元。聯通 （00762） 升0.8%；中電信 （00728） 升逾1%。

【10：08】領地 （06999） 升逾4%；領悅服務 （02165） 則逆市跌逾9%，破底低見0.75元。

【10：03】恒指最新升130點，報20242點；科指升0.6%，報4057點。

【10：02】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 轉升近0.1%；小米 （01810） 升逾1%。快手 （01024） 升逾6%。

【09：58】港股早段反覆向好，最新升74點，報20185點；科指升0.1%，報4037點。

【09：51】【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議 但就中概股審計問題仍存重大問題

【09：47】凱知樂 （02122） 續升17%，高見0.216元，成交200萬元。

【09：43】快手 （01024） 升幅擴大至近半成，高見66.45元。

【09：41】金科服務 （09666） 再跌逾2%，破底低見17.62元。

【09：37】金山軟件 （03888） 股價績後跌逾1%，早段低見24.5元，金山軟件首季少賺15%。

【業績】金山軟件首季少賺15%至9938.6萬人幣 毛利率跌3.3個百分點至81.1%

【09：36】國藥科技 （08156） 飈升43%，高見0.174元。

【09：34】【業績｜中概股】汽車之家今早平開 首季經調整淨利跌四成至4.4億人幣 收入跌兩成

【09：26】【網易9999】網易今早平開 丁磊：日後逾4成研發開支投放海外、對內地遊戲業前景感樂觀 首季經調整淨利51億人幣勝預期（第二版）

【09：25】知乎 （02390） 據報啟動新一輪裁員，規模約20%至30%，股價今早低開近6%。

【互聯網裁員潮】知乎據報裁員最多30% 公司回應：正常業務優化調整

【09：21】恒生指數高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。

【快手1024】快手開市彈逾3% CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現 首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期（第二版）

【09：17】【濠賭股】據指永利下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

【09：13】期指開報20061點，跌53點或0.3%。

【08：54】【中海油回A】中海油A股行使超額配售權 集資額升至42億元人幣

【08：38】恒指黑期升約18點，報20072點；道指期貨升21點，報31950點。

【08：36】【新股IPO】友和通過上市聆訊 首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

【08：22】【小米1810】小米︰今年半導體供給恢復正常 下半年或供過於求

【07：45】港股ADR收報20092點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.37元，較港收市價高1.97元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報329.98元，較港收市價低8.02元或2.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價低2.68元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股個別發展，道指一度挫逾500點後逐步收復失地，尾市倒升48點，報31928點；標指跌32點，報3941點；納指最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4%，跌270點，報11264點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

責任編輯︰梁浩碩