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【港股市況】恒生指數升逾百點後再轉跌　滙豐升逾3%力撐（不斷更新）

股市 10:59 2022/05/25

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港股市況不斷更新

美股個別發展，道指倒升48點，納指跌近2.4%，港股今早平開，恒生指數輕微高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：58】煤炭股上揚，神華 （01088） 升逾1%；中煤 （01898） 升逾2%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【10：56】港股好淡爭持，最新跌約6點，報20105點；科指則跌0.6%，報4006點。

【10：46】小米 （01810） 最新偏軟跌0.2%。

【智能手機】歐洲首季智能手機出貨量跌一成　小米出貨量回落至第三、按年跌兩成

【10：32】恒指最新轉跌12點，報20099點；科指跌0.8%，報4000點。

【10：27】長汽 （02333） 再升逾3%；吉利 （00175） 升近1%；比亞迪 （01211） 升0.6%；廣汽 （02238） 升0.2%。

【10：24】大市升勢回順，最新升約50點；科指跌0.2%，報4022點。

【10：18】【中國經濟】人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長　富力升逾半成、綠城中國升2%

【10：10】中移動 （00941） 拉升逾3%，高見52.15元。聯通 （00762） 升0.8%；中電信 （00728） 升逾1%。

【10：08】領地 （06999） 升逾4%；領悅服務 （02165） 則逆市跌逾9%，破底低見0.75元。

【10：03】恒指最新升130點，報20242點；科指升0.6%，報4057點。

【10：02】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 轉升近0.1%；小米 （01810） 升逾1%。快手 （01024） 升逾6%。

【09：58】港股早段反覆向好，最新升74點，報20185點；科指升0.1%，報4037點。

【09：51】【中美金融戰】SEC稱中美雙方將達成初步協議　但就中概股審計問題仍存重大問題

【09：47】凱知樂 （02122） 續升17%，高見0.216元，成交200萬元。

【09：43】快手 （01024） 升幅擴大至近半成，高見66.45元。

【09：41】金科服務 （09666） 再跌逾2%，破底低見17.62元。

【09：37】金山軟件 （03888） 股價績後跌逾1%，早段低見24.5元，金山軟件首季少賺15%。

【業績】金山軟件首季少賺15%至9938.6萬人幣　毛利率跌3.3個百分點至81.1%

【09：36】國藥科技 （08156） 飈升43%，高見0.174元。

【09：34】【業績｜中概股】汽車之家今早平開　首季經調整淨利跌四成至4.4億人幣　收入跌兩成

【09：26】【網易9999】網易今早平開　丁磊：日後逾4成研發開支投放海外、對內地遊戲業前景感樂觀　首季經調整淨利51億人幣勝預期（第二版）

【09：25】知乎 （02390） 據報啟動新一輪裁員，規模約20%至30%，股價今早低開近6%。

【互聯網裁員潮】知乎據報裁員最多30%　公司回應：正常業務優化調整

【09：21】恒生指數高開3點，報20115點。恒生科技指數跌0.4%，報4015點。滙豐 （00005） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；快手 （01024） 績後升逾3%。

【快手1024】快手開市彈逾3%　CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現　首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期（第二版）

【09：17】【濠賭股】據指永利下半年向管理層推九折支薪及一成換股計劃

【09：13】期指開報20061點，跌53點或0.3%。

【08：54】【中海油回A】中海油A股行使超額配售權　集資額升至42億元人幣

【08：38】恒指黑期升約18點，報20072點；道指期貨升21點，報31950點。

【08：36】【新股IPO】友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

【08：22】【小米1810】小米︰今年半導體供給恢復正常　下半年或供過於求

【07：45】港股ADR收報20092點，跌43點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.37元，較港收市價高1.97元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報329.98元，較港收市價低8.02元或2.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價低2.68元或3.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股個別發展，道指一度挫逾500點後逐步收復失地，尾市倒升48點，報31928點；標指跌32點，報3941點；納指最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4%，跌270點，報11264點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 指數 美股 恒生指數 滙豐控股（00005）

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