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【新股IPO】友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

新股IPO 08:36 2022/05/25

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【新股IPO】友和通過上市聆訊　首八個月收入增七成、惟轉虧蝕近1400萬元

本地電商友和（YOHO）通過上市聆訊，民銀資本為獨家保薦人，永時證券為財務顧問。據聆訊後資料集，公司21/22財年首八個月收入為4.97億元，按年升72%，惟由盈轉虧蝕1393萬元，註冊會員數目達70萬名，活躍客戶數目為18.2萬名，總商品交易額為4.8億元，客單價為1643元。

公司專門提供電子產品及家庭電器，其為香港零售電子商務行業的主要產品類型之一，於20/21財年佔零售業網上銷售總額約31.3%，並在香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家庭電器線上零售， 市場佔有率約為5.6%。按20/21財年的網站流量及整體零售業網上銷售計，公司亦於香港所有電子商務平台中分別排名第二及第三，市場佔有率約為1.8%。

早前據市場消息指，友和預期於明日（26日）至下周二（31日）建簿，並計劃於6月9日上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然

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