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【鱷王觀點】達利奧：現金仍是垃圾　但股票更垃圾

股市 08:02 2022/05/25

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【鱷王觀點】達利奧：現金仍是垃圾　但股票更垃圾

美國通脹高企，全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）認為現金不是一種安全的投資，因為它會被通脹稀釋，不過他直言「現金仍是垃圾，但股票及債券更為垃圾」，同時又不認為美國經濟能軟著陸。

現金仍然是垃圾，你知道現金的購買力損失有多快嗎？不幸的是，這並不意味投資者把錢放在股票或債券上會好得多，因為股票相對更垃圾。

達利歐表示，在通脹嚴重影響實際回報的時期，投資者最好選擇房地產等實物資產，在經歷美股十年牛市後，問題在於太多投資者躋身於股票。雖然過去幾個月美股遭受無情拋售，但在實現平衡之前，仍有大量的泡沫需要從市場中去除。

這就是我認為的問題所在，每個人都在做好股票，每個人都希望一切都能上漲。愈是炒作，就愈成為別人的金融資產。可是，你不能這樣，你將會有一個實際回報為負的環境。所有的東西都不可能一直上漲，這個系統不會這樣運作」。另外，他亦不認為美聯儲能實現經濟軟著陸。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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編輯：姚卓然

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