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索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端

Hot Talk 07:55 2022/05/25

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索羅斯︰習近平堅持清零是錯誤　俄烏戰爭或是第三次世界大戰開端

金融大鱷索羅斯（George Soros）認為中國、俄羅斯犯了令人難以置信的錯誤，稱習近平堅持不可能持續的新冠清零政策不放，而俄羅斯入侵烏克蘭，可能會被視為第三次世界大戰的開端，甚至令文明無法倖存。

面對新冠疫情，國家主席習近平強調應堅持其動態清零政策。索羅斯表示，內地持續的封鎖帶來了災難性的後果，中國經濟自3月以來自由墜落，又援引財新綜合採購經理人指數稱，中國經濟活動急劇下滑必將產生全球性後果。

他表示，這些負面結果會繼續積聚動力，直到習近平改變方向，又指繼內房危機後，這相關損害將十分大，以至影響全球經濟，表示隨著供應鏈中斷，全球通脹很可能變成全球蕭條。

另外，他又表示俄羅斯入侵烏克蘭已動搖歐洲的核心，指這場入侵可能是第三次世界大戰的開端，流行病、氣候變化、避免核戰等其他與人類有關的問題，不得不退居二線，指文明可能無法倖免，認為保護文明的最好；也許是唯一的方法就是打敗普京。

【美股焦點】索羅斯上季大削巨型科技股、納指ETF QQQ持倉　同時斥20億美元重倉電動車股Rivian

【索羅斯】索羅斯基金投資總監：目前投資避開中國　料大部分美國上市中概股不得不退市

責任編輯︰梁浩碩

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經濟 地緣政治 疫情 索羅斯 烏克蘭 習近平 俄羅斯 普京 中國

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