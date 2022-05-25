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【ET財經早點1分鐘】道指跌500點後倒升 美短債息跌穿2.5厘 夜期跌142點 滙豐ADR高港4%

股市 06:50 2022/05/25

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道指跌500點倒升48點     兩年期美債息跌穿2.5厘

由於憂慮美國經濟疲弱，資金避險需求大升，湧入債市並推低美國債息，兩年期美債息跌穿2.5厘，納指跌2.4%，曾跌超過500點的道指，收市倒升48點。

著名對冲基金經理阿克曼認為，阻止現時嚴重通脹的唯一方法，是積極收緊貨幣政策或出現經濟崩潰，即只有當聯儲局採取更積極行動，或市場拋售演變成全面崩盤時，通脹才會消散。

達沃斯論壇：美銀CEO稱美消費者仍有錢可花

達沃斯經濟論壇舉行第二日，美銀CEO墨尼漢表示，美國消費者不太可能被通脹和經濟低迷所嚇倒，儘管有通脹和其他宏觀經濟問題，但美國消費者仍然處於強勢地位。

現時銀行賬戶結餘是疫情前的好幾倍，消費者還沒有用完大流行期間的儲蓄，現在也沒有什麼可以減慢他們的消費。


夜期跌142點    滙豐ADR高港4%

科技股外圍受壓，夜期跌142點，失守2萬關，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ADR低港股收市價3%。不過歐洲加息預期升溫，進一步刺激滙豐 （00005） ADR突破50元關口，較港收市價高4%。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 通脹 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 國債

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