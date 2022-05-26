【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位

繼去年「行姐的媽媽保單」事件後，最近有另一名藝人阮德鏘也「中伏」，透過認識多年的朋友為女兒買了一份月供6,500元的儲蓄保險，經紀聲稱只需付頭兩年「做好餅底」，之後便不用再供款。在兩年後投保人收到「被CUT單」通知，後來與經紀對質，始發現經紀在銷售時候未有如實告知計劃內容、最終令投保人蒙受損失，讀者可以參考。在今次事件中，該名經紀已經被保監會暫時終止業務，本文便會略作介紹經紀的操守問題以及投保儲蓄保險需要留意的事項。

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冒認客人

根據保證會在3月8日發出的通知得知，該名涉事經紀被指為「非合適人選」，暫時其申請成為持牌人士直到2024年。在通知內容中，揭發未有授權下轉移款項、冒認客人簽名、冒充成員致電強積金受托人等。

在強積金表格中，正常的程序是成員填妥有關表格去查詢自己擁有多少個強積金戶口、再致電強積金受托人查詢戶口資料、再填妥表格整合，所有的表格和資料都需要本人去查閱，但根據通告顯示，該經紀冒認了客人的身份。

未有清晰解釋計劃

在報導中，該名經紀一直強調「餅底與Cream」，即投保人只需供滿首兩年便可以，兩年後便無需供款，但不少儲蓄計劃都是一項長線投資，除了回報期長外 (需要滾存期) 、也需要供滿一定年期，否則會被強逼CUT PLAN。在投保過程中，經紀需要詳細與客戶解釋當中的條例，客戶也要簽署確認了解計劃和當中的權利。

隱藏收費

在計劃中，其實每張保單每年都會有不同程度的收費，包括保險徵費、如果投資相連便會有基金管理費等，這些都是每年的支出，作為經紀有義務需要與客人解釋保單的條款和每年的支出比率，因為不是100%供款都用於保險上，有時部分投資相連保險會用於在投保在人壽保險上，因此投保人要留意。

作為投保人，一定要清楚知道自己的保單內容，包括供款年期、供款費用、保障範圍等，經紀作為銷售者也不要片面解釋保單內容，起碼令客戶知道自己投保的產品。由於經紀與客戶之間是一個信任的關係，經紀收到佣金後也有義務去照顧客人的保單。

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記者：陳佳恩