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【ET開市直擊】汽車股又炒補貼 捕捉減關稅受惠股（附time code）

股市 10:56 2022/05/25

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國務院減徵乘用車600億元購置稅，傳統車股炒上，比亞迪 （01211） 值得留意？拜登放風指考慮削減對華關稅，美國通脹有望回落，有何減關稅受惠股？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：22 - 港股今日焦點速覽　
00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：04 - 亞太股市早段市況速報
03：11 - 美國聯儲局會議紀錄出爐   2點要睇實
04：58 - 美股未見底    再跌空間存在
06：09 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：06 - 港股短期橫行格局無方向    策略宜觀望或高沽低揸
09：01 - 港股無方向原因：受美股影響    同時炒內地疫情緩和憧憬
10：10 - 港股如回落至19700點為入市機會
10：22 - 人行加大貸款投放力度對內銀股有壓力   有利基建股、內房股、消費股
13：22 - 網易 （09999） 業績表現不錯     重磅遊戲令上半年收入不差
15：01 - 內地監管趨勢下難推遊戲    料網易 （09999） 遊戲業務打海外市場
16：05 - 打海外市場減業務風險    料為內地遊戲股大趨勢
17：28 - 減關稅受惠板塊：出口股、航運股、人民幣料短期反彈
19：26 - 內地政策偏重新能源車    未來再跌後可趁低吸納
21：53 - 比亞迪 （01211） 趁低吸納策略
22：45 - 港股開市前市況速報
23：02 - ET個股推介：海豐國際 （01308）
28：34 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 如何受惠減關稅？現價可買？ 聯想 （00992） 都受惠關稅嗎？
31：31 - 港股、A股開市初段市況速報
32：32 - 觀眾問股：中海油 （00883） 短線點睇？10.6元持貨可持有至除淨？
33：33 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 已升破100天線  未來走勢如何？
35：12 - 觀眾問股：領展 （00823） 以收息為目的    持貨有賺、哪個價位加注更適合？ 還是換港鐵 （00066） 或港燈 （02638） ？ 
39：00 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 太平洋航運 （02343） VS 海豐國際 （01308） 點揀？下半年航運周期如何？可否部署？
41：46 - 觀眾問股：金沙 （01928） 15.1元買入如何處理？ 
43：07 - 觀眾問股：海豐國際 （01308） 未有貨  此股已升了幾日是否破位？ 買賣策略如何？
44：03 - 觀眾問股：中移動 （00941） 有4手平均價51.6元  想長期持有收息除淨後甚麼價位可再收集？    
45：20 - 觀眾問股：渣打 （02888） 前景點睇？未有貨可否加入組合？
48：02 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 25.4元買入要止賺？
49：13 - 觀眾問股：招金礦業 （01818） 已見底？  上望多少？
50：58 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 、南方航空 （01055） 現價值得買入？
52：18 - 港股開市初段市況速報
52：50 - 業績股：網易 （09999） 、快手 （01024） 、金山軟件 （03888）
53：04 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*→【按此速睇-附time code】

今集陳偉聰為觀眾解答股票：比亞迪 （01211） 、東方海外 （00316） 、太平洋航空 （02343） 、海豐國際 （01308） 、國泰 （00293） 、南方航空 （01055） 、創科 （00669） 、聯想 （00992） 、金沙 （01928） 、渣打 （02888） 、領展 （00823） 、港鐵 （00066） 、港燈 （02638） 、中移動 （00941） 、中海油 （00883） 、招金 （01818） 、福萊特玻璃 （06865）

欄名 : ET開市直擊

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