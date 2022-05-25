【微軟Build2022】再非微軟獨家　第3方應用可自行開發Windows 11 Widgets

▲ 微軟開放Windows 11 Widgets 予第3方應用採用。（網上截圖）

Microsoft(微軟)在Windows 11上加入不少流動體驗，以配合觸控操作模式，尤其是Widgets設計，在今日該公司舉行的Build 2022大會上，微軟公布會讓第3方應用亦能加入Widgets行列，算是滿足了用戶及開發者的需求。

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微軟行政總裁Satya Nadella主持Build 2022活動，今年該會仍在網上進行，再向全球用戶發放新的產品訊息，除了一系列開發工具更新，該公司亦透露會讓第3廠商加入Windows 11的Widgets行列，無論是Win32或PWA應用，都可以透過Windows Widgets形式展示及操作。

▲ 微軟行政總裁Satya Nadella主持Build 2022活動，並公布多個開發工具升級。（網上截圖）

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微軟推出Windows 11時加入Widgets功能，但一直只供自家開發的應用採用，今次公開讓開發者透過微軟的Adaptive Cards平台去開發Windows 11 Widgets，對一般用戶而言，在安裝應用的同時，Widgets亦會自動加入Windows 11內，就有如使用智能電話般的體驗，預計將可為Windows 11用戶帶來更多方便，不過微軟並未透露何時推出更新讓開發者可為應用加入Widgets，只表示最快是今年稍後時間。

記者：彭振濠

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