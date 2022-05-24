▲ 【業績｜零售股】高鑫零售3月底止年度轉蝕7.39億人幣 受累競爭加劇及疫情挑戰

阿里巴巴 （09988） 旗下高鑫零售 （06808） 公布3月底止全年業績，全年收入881.34億元（人民幣，下同），按年跌29.3%；淨虧損7.39億元，去年同期賺35.72億元；每股蝕0.08元，去年同期每股賺0.37元；每股派息0.045港元，按年少65.4%。

高鑫零售稱，期內同店銷售增長按年跌6.7%，稱線下業務銷售面對行業的全渠道競爭及經歷了下半財年疫情反覆所帶來的挑戰。高鑫零售提到，其企業線上渠道對終端消費者業務，以及對阿里巴巴集團社區團購供給業務的大幅增長抵消了線下業務所帶來的短期影響。

高鑫零售計劃未來以更低成本，靈活地推行門店的模塊化改造，今年計劃啟動50餘家門店2.0重構。截至3月底，高鑫零售於中國共有490家大賣場、9家中型超市、103家小型超市。

高鑫零售指疫情加速行業變革，面對外部環境的不確定性，高鑫零售將維持全渠道發展戰略，保持公司現金流的健康充裕，為未來發展做好充足的資金儲備。

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