【開市9點半】快手及網易季績勝預期　瑞銀恐中國次季經濟僅增1.4%

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快手 （01024） 及網易 （09999） 首季業績齊勝預期。其中，網易上季經調整淨利51億元，按年大概持平，網易首席執行官丁磊指，日後計劃將海外研發開支佔比提高到40%至50%，同時期望年底時本地以及海外遊戲業務不論在收入結構及遊戲數量均有合理比例。

內地疫情拖累中國經濟，瑞銀亞洲經濟研究主管主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中國第2季表現弱於預期，拖累全年GDP，料其增長降至3%。她表示，由於中國疫情爆發而封城，第二季經濟恐收縮得更深，料按年僅增1.4%。

重點新聞：

1） 【快手1024】快手CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現 首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期（第二版）

2） 【網易9999】網易丁磊：日後逾4成研發開支投放海外 對內地遊戲業前景感樂觀 首季經調整淨利51億人幣勝預期（第二版）

3） 【內房危機】高盛調高內房高息債違約率至31.6% 認為內房達到最壞情景

4） 【美股熊市】景順：熊市並非經濟衰退來臨的信號 科技股估值或過度重估

5） 【盈警】大快活料3月底止年度純利按年跌七成 第五波疫情下社交距離措施、員工中招分店暫停損收入

6） 【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國全年GDP增長至3% 料次季經濟收縮得更深、按年僅增1.4%

7） 【人幣滙價】人民幣滙價未見頂 專家最牛睇升6.3

8） 【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬 KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%

9） 【內房危機】佳源服務易主、佳源國際悉售予金科服務 金科服務午後復牌曾跌9%

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