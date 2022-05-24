▲ 【內房危機】中央助房企發債 新城控股擬發10億人幣中票 設信用風險緩釋憑證

新城控股 （01030） 獲納入「示範房企」名單及發行中票。據中債信用增進公司網站的公告指出，中債信用增進公司和上海銀行聯合創設信用風險緩釋憑證（CRMW），協助民營房企新城控股發行2022年第一期中期票據。信用風險緩釋憑證擬創設總金額不超過1.3億元（人民幣，下同），支持新城控股融資總規模不超過10億元。

公告又指，為減輕企業短期債務集中到期負擔、優化政策效果，更好結合新城控股債務到期情況，該期信用風險緩釋憑證搭配債券的品種為中期票據，期限2+1年，支持企業中長期限融資需求。目前，碧桂園 （02007） 、美的置業 （03990） 等企業項目也在積極推進中。

中債信用增進公司稱，在人民銀行指導下，按照交易商協會統一部署，公司主動設立中債民企債券融資支持工具（中債民企支持工具），積極支持符合條件的民營地產企業恢復合理的市場融資需求。

中債民企支持工具通過創設風險緩釋憑證、擔保增信、交易型增信、信用聯結票據、直接投資以及地方國企合作等六種模式支持符合條件的民企發債。

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