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【SaaS股】百融雲創首季收入按年升10%　智能分析與運營收入急增41%

股市 20:19 2022/05/24

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百融雲創首季收入按年升10%　智能分析與運營收入急增41％

百融雲創 （06608） 首季收入按年升10%至4.5億元（人民幣，下同），其中智能分析與運營的收入升41%至2億元，保險營銷服務的收入升9%至1.6億元，惟精準營銷服務跌24%至9314.4萬元。

智能分析與運營服務收入大增，百融雲創指，主因受SaaS產品及服務的市場需求驅動，該等產品及服務包括智能語音機器人、雲端運營SaaS平台、財富管理系統及智能決策支持工具以及運營支持解決方案。運營SaaS收入佔智能分析與運營服務收入由去年同期的3%增加至22%。

精準營銷服務收入下降則基於兩原因，一、去年首季金融服務供應客戶累積的營銷預算的釋放，使業務表現強勁；二、今年首季政府防止疫情傳播的舉措導致金融服務供應 客戶採取謹慎的用戶獲取策略。

截至3月底止，百融雲創在中國累計為逾5,900名金融服務供應商客戶提供服務，其中3,501名為付費金融服務供應商客戶，包括絕大部分中國國有銀行、逾930家區域銀行、絕大部分中國消費金融公司，及主要保險公司及其他多家金融服務供應商。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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【SaaS股】百融雲創斥資1.56億人幣收購金融科企52%股權

港股 百融雲－W（06608）
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