和菓子老舖相繼結業　難抵疫情銷售下滑

▲ 售賣日本和菓子(日式糕點)的老店面對多重困難，陷入結業危機。(資料圖片)

兩年疫情影響日本經濟，觀光及關連產業首當其衝，售賣日本和菓子(日式糕點)的老店面對多重困難，陷入結業危機，東京西部多摩地域的「紀之國屋」5月初突然宣佈結業，是繼2021年仙台的「宝万頭」後，另一間逾60年老店結業，外界歸納出5大要因。

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按日本農畜産業振興機構（alic）數據顯示，日式糕點的生產值自1993年起近30年持續下降。日本總務省的家庭調查反映，2021年每戶家庭的日式糕點年度支出為9,920日圓(約610港元)。與2008年12,172日圓(約748港元)相比有減少。

▲ 日本總務省的家庭調查反映，2021年每戶家庭的日式糕點年度支出為9,920日圓(約610港元)，相比以往有減少。（資料圖片）

年輕人更少接觸機會

首先，日式糕點給消費者印像是重要節日食用、拜訪重要客戶及親友時的伴手禮，隨疫情劇減出差與探訪活動，有關消費亦縮減，影響傳統店舖銷售表現。反而一般西式糕點卻受惠，易於用作日常零食，加上原有紀念日和生日派對等場合，疫情的負面影響較輕，需求甚至增加。例如近年興起大量以麵包為基礎的新派甜點，亦壓縮了日式糕點的市場需求，單靠傳統節日銷售並不足夠。疫下失去外國遊客支持亦是痛點之一。

其次是年輕一代對日式糕點的認識程度下降，店舖春華堂在2017年於東京進行的1299人調查所見，大約20%青少年每周只吃數次日式糕點，僅及西式糕點一半左右。另著名日式糕點在50歲以上消費者有逾半認識度，惟在年輕族群僅1至3成人認識。除了售價高，青少年和20多歲消費者認為日式糕點給人感覺古板僵化，只在正式場合食用。

▲ 日本年輕一代對傳統日式糕點的認識程度下降。（資料圖片）

飲食選擇多 技術後繼無人

第三，日本人的飲食習慣有改變，對常見紅豆餡料等的高甜度接受能力本來有限，加上外來文化飲食習慣傳入，全國有更多不同國家菜式的餐廳，新鮮感強的食物外觀與口味，亦攤分了日本人對傳統飲食文化注意，減少日式糕點需求。

第四，日本隨經濟高速成長期過去，子女離開家鄉到城市另組核心家庭獨立居住，加上雙收入家庭增加及少子化社會現象，亦減少爺孫聚首及探訪親友，影響食用日式糕點的機會。而且日式糕點店舖多以街坊生意為主，小規模店舖若非當地人未必會認識光顧，店舖數量比西式糕點要稀少，亦較難培養消費者日常習慣。

最後是不少日式糕點店創立逾６０年，餡料製作需要師傅長年的技巧，地方小規模老店若沒有大幅機械化及整理技術傳授新人等，更易出現老師傅退休而後繼無人，最終要結業。

▲ 日式糕點給消費者印像是重要節日食用、拜訪重要客戶及親友時的伴手禮。（資料圖片）

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責任編輯:王浩賢