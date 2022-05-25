  • 26°C
香港時間 : 2022525日 (三) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇

商業 11:45 2022/05/25

分享：

分享：

本地多間數碼娛樂及遊戲公司組織商務訪問團，參加北歐Nordic Game會議展覽。(資料圖片)

遊戲界盛會Nordic Game於上周舉行，本地多間數碼娛樂及遊戲公司組織商務訪問團，向北歐市場推廣及交流取經，推動本地數碼娛樂及遊戲產業。

【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才

杭州亞運首度將電競列為正式比賽項目，加上GameFi遊戲化金融，正加速本地數碼娛樂及遊戲發展。本地多間數碼娛樂及遊戲公司，參加「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」，早前飛往瑞典參與北歐遊戲界盛會Nordic Game向當地公司取經，並展示香港的遊戲及數碼娛樂方案，物色北歐地區的商業夥伴及投資者。

商務訪問團亦有到芬蘭赫爾辛基、瑞典馬模及丹麥哥本哈根，拜訪開發商Supercell與Rovio，參觀位於芬蘭專為數碼娛樂與遊戲開發初創公司而設的共創空間Arcade 5，以及瑞典遊戲開發社區Game Habitat旗下的開發中心DevHub，與多間遊戲工作室交流。以及到訪芬蘭國家商務促進局 (Business Finland) 總部，了解在當地市場發展的資訊及機遇。

向《憤怒鳥》取經

紅極一時的手機遊戲《Angry Birds》、《部落衝突》等正是上述芬蘭公司Rovio及Supercell的作品。在Nokia手機時代過去後，刺激初創遊戲企業發展至今，本港近年亦有持續與當地合作交流。為期一年的「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」，由數碼港聯同香港芬蘭商會合辦、特區政府「創意香港」贊助。除了商務訪問，亦有為參與公司安排一系列研討會，深入了解芬蘭及瑞典等北歐地區數碼娛樂業的生態、最新發展及需求，並安排合適的北歐公司與投資者與之進行初步配對，提高合作機會。

數碼港首席公眾使命官陳思源希望，香港業界可汲取北歐地區發展數碼娛樂及遊戲事業的成功經驗，與北歐同業探討合作機會。計劃支持機構北歐創新匯社區總監 Binh Johansson認為，北歐和香港兩地在遊戲產業存在著巨大的商機，訪問團帶來創意文化探索、人才和思想交流等重要元素。訪問團成員之一港企PIXIO行政總裁兼聯合創辦人林俊佑認為，是次了解到北歐公司企業文化和做事方式極具啟發性。

【好想去旅行】日本今迎首美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
2022/05/24
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才
2022/05/24
【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
2022/05/24
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
2022/05/24
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利

你可能感興趣

【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
16:45 2022/05/24
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才
16:22 2022/05/24
【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
17:29 2022/05/24
【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元
北歐 遊戲 芬蘭 電玩手遊 電競

上一篇文章

和菓子老舖相繼結業　難抵疫情銷售下滑

下一篇文章

【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【好想去旅行】日本今迎首個美國旅行團　業界：只有老牌旅行社獲利
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款