【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇

▲ 本地多間數碼娛樂及遊戲公司組織商務訪問團，參加北歐Nordic Game會議展覽。(資料圖片)

遊戲界盛會Nordic Game於上周舉行，本地多間數碼娛樂及遊戲公司組織商務訪問團，向北歐市場推廣及交流取經，推動本地數碼娛樂及遊戲產業。

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杭州亞運首度將電競列為正式比賽項目，加上GameFi遊戲化金融，正加速本地數碼娛樂及遊戲發展。本地多間數碼娛樂及遊戲公司，參加「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」，早前飛往瑞典參與北歐遊戲界盛會Nordic Game向當地公司取經，並展示香港的遊戲及數碼娛樂方案，物色北歐地區的商業夥伴及投資者。

商務訪問團亦有到芬蘭赫爾辛基、瑞典馬模及丹麥哥本哈根，拜訪開發商Supercell與Rovio，參觀位於芬蘭專為數碼娛樂與遊戲開發初創公司而設的共創空間Arcade 5，以及瑞典遊戲開發社區Game Habitat旗下的開發中心DevHub，與多間遊戲工作室交流。以及到訪芬蘭國家商務促進局 (Business Finland) 總部，了解在當地市場發展的資訊及機遇。

向《憤怒鳥》取經

紅極一時的手機遊戲《Angry Birds》、《部落衝突》等正是上述芬蘭公司Rovio及Supercell的作品。在Nokia手機時代過去後，刺激初創遊戲企業發展至今，本港近年亦有持續與當地合作交流。為期一年的「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」，由數碼港聯同香港芬蘭商會合辦、特區政府「創意香港」贊助。除了商務訪問，亦有為參與公司安排一系列研討會，深入了解芬蘭及瑞典等北歐地區數碼娛樂業的生態、最新發展及需求，並安排合適的北歐公司與投資者與之進行初步配對，提高合作機會。

數碼港首席公眾使命官陳思源希望，香港業界可汲取北歐地區發展數碼娛樂及遊戲事業的成功經驗，與北歐同業探討合作機會。計劃支持機構北歐創新匯社區總監 Binh Johansson認為，北歐和香港兩地在遊戲產業存在著巨大的商機，訪問團帶來創意文化探索、人才和思想交流等重要元素。訪問團成員之一港企PIXIO行政總裁兼聯合創辦人林俊佑認為，是次了解到北歐公司企業文化和做事方式極具啟發性。

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責任編輯:王浩賢