【有相睇】匯豪山高層連新裝修　家庭客一睇即中　僅議價2萬即入市

樓市持續好轉，不少買家出動尋寶，換樓鏈啟動之下，兩房單位更受歡迎。富誠地產林惠芳表示，黃大仙匯豪山本月共錄3宗成交，均為兩房單位，其中一個放盤僅一星期獲區內客輕微講價後承接。

單位相片（由代理提供）

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成交單位為匯豪山高層D室，實用面積455平方呎，為兩房間隔，座向東南，飽覽整個東九龍景觀。單位日前以836萬元成交，實用呎價18,374元。代理指，上述單位業主於本月放售，開價838萬元，單位附設5年新裝，放盤一星期即獲區內分支家庭客人承接，議價空間僅2萬元。

據了解，原業主於2016年12月以640萬元購入，持有單位5年，是次轉手賬面獲利約196萬元，升值近30.6%。資料顯示，匯豪山位於黃大仙蒲崗村道99號，由爪哇集團發展，樓齡14年，共提供304伙。

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