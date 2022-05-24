【跨界合作】Gucci夥FACEIT成立電競學院　培養職業遊戲選手  

▲ 近日Gucci又有新搞作，該企宣布，將於海外電競遊戲平台FACEIT合作，成立電競學院Gucci Gaming Academy，來培養年輕一輩的職業電競選手。（影片截圖）

知名奢侈品品牌Gucci每次推出跨界合作，總能掀起大家熱烈討論。近日Gucci又有新搞作，該企宣布，將於海外電競遊戲平台FACEIT合作，成立電競學院Gucci Gaming Academy，來培養年輕一輩的職業電競選手。

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據外媒Esports insider報道，Gucci Gaming Academy培訓時間為一年，或者直到學員與職業團隊簽下合約後結束。培訓過程中，學員會參加一連串的輔導課程和團隊合作活動來提升技能。而且學員都有機會接受心理學家的心理健康輔導服務，讓他們能夠克服比賽中所產生的心理壓力。Gucci VAULT CE執行副總裁Nicolas Oudinot表示，Gucci是所有奢侈品行業中進軍電競業的最前線，更將相關業務看作為公司使命之一。

是次Gucci Gaming Academy除了獲得電競品牌「Dell Alienware」與「Logitech G」支持，更會與世界衛生組織（WHO）合作。WHO將針對遊戲玩家可能會出現的健康和安全問題﹑或打擊網上垃圾資訊等情況提供改善建議。

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責任編輯：黃顯晴

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