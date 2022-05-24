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【虛擬經濟】古根漢全球投資長預言 比特幣或跌至8,000美元 批評大多數加密貨幣都是「垃圾」

環球政經 19:58 2022/05/24

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Terra崩盤事件導致加密貨幣市場動盪，美國財政部長耶倫及歐洲央行行長拉加德亦先後表示，需要對加密貨幣市場進行監管。古根漢投資（Guggenheim Investments）的首席投資長Scott Minerd於周一（23日）更發表大膽預測，比特幣可能會進一步下跌，從目前的水平跌至 8,000美元，相比現時30,000美元上下的價格，跌幅至少達7成。

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假如Minerd的預言成真，它將給比特幣及加密貨幣市場，帶來進一步的重創。在過去的1個月裡，加密貨幣市場的價值已經蒸發了約5,000億美元，僅僅在過去30天內，比特幣就下跌了約 24%。

Minerd於本周一在瑞士達沃斯世界經濟論壇上接受外媒訪問時表示，當比特幣持續跌破30,000美元時，8,000美元就是最終的底部，所以他認為還有更多的下行空間，尤其是在美聯儲 採取美聯儲加息和緊縮貨幣政策的情況下。事實上，自比特幣本月早前跌破30,000美元以來，一直難以大幅反彈至該水平之上。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】歐洲央行行長拉加德：加密資產「一文不值」應受監管

【延伸閱讀】【虛擬經濟】Bill Gates透露並未擁有任何加密貨幣 因為加密貨幣「不會為社會作出貢獻」

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Minerd還表示，大多數加密貨幣都是「垃圾」，但比特幣和以太坊將繼續存在。他指出：「這些貨幣大多數都不是貨幣，它們只是垃圾。」。即使如此，他認為我們還未看到加密領域的主導者出現。他認為指出貨幣需要具備保值、交換媒介及記賬的作用，但我們還未看到具備相關雛形的加密貨幣出現。

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責任編輯：嚴浩文

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