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碧咸大仔夫婦登Vogue封面 親揭豪華婚禮細節及感受

環球社會熱點 08:05 2022/05/25

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn上月與美國女演員Nicola Peltz結婚，二人最近接受英國版的著名時尚雜誌《Vogue》訪問，分享更多婚禮細節及新婚感受。Nicola指她當時全程感動得淚流滿面，而Brooklyn憶述看到妻子穿起婚紗現身的時刻，自己簡直無法呼吸。

碧咸嫂批「求瘦」已過時 稱老公現時更愛自己 【下一頁】

Brooklyn與新婚妻子Nicola Peltz成為英國《Vogue》6月封面人物，兩人亦首次暢談婚禮細節。Nicola表示，雖然外父碧咸的婚禮很有特色，但坦承自己受英國歌手David Bowie的婚禮啟發，著手構思畢生難忘、屬於個人的婚禮。

原來Nicola的母親為保護女兒，曾私自要求裁縫在婚紗上縫製眼晴，猶如隨時監視Brooklyn。據悉，她的母親更要求用淡藍色針線繡上對Nicola表達愛意的字句。Nicola透露，自己在婚禮當日全程淚流滿面，直至儀式結束後，她才得悉母親愛的小心思。

Brooklyn則憶述，婚禮最印象深刻的是首次看到Peltz穿著婚紗，形容當時自己是有生以來首次感覺無法呼吸，相當難忘。

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《時代》雜誌百大影響力人物 普京澤連斯基齊上榜 【下一頁】

兩人表示音樂是婚禮最重要的元素，當日分別安排年輕英國歌手Sekou及南非歌手Lloyiso等人，為婚禮重要時刻伴奏，在晚宴時的配樂則改為爵士音樂及樂隊伴奏，因應節目轉換曲風。

兩人首度透露晚宴菜式，包括魚類、牛肉及素菜任賓客選擇，每張餐桌亦擺滿Nicola最愛的水果。Brooklyn在婚後的派對安排美國知名漢堡連鎖店Wendy’s美食車，放滿芝士漢堡、薯條及雞塊，填飽意猶未盡的賓客。

被問及為何選擇在4月9日舉行婚禮，Nicola指疫情變化迅速，兩人決定在安全情況下盡快舉行盛大婚禮，及時讓眾多愛護他們的人做見證。

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責任編輯：郭麗明

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