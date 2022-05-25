【強強聯手】Informatica引入甲骨文OCI　提供全面數據管理服務

▲ Informatica今（25日）宣布，將與美國軟件企業甲骨文（Oracle）合作，互相提供分析數據庫和收集數據的技術。（官方資料圖片）

大數據（Big data）市場發展蓬勃，加上疫情影響下，不少企業也順勢數碼轉型。對企業來說，可靠的數據管理是十分重要。Informatica今（25日）宣布，將與美國軟件企業甲骨文（Oracle）合作，互相提供分析數據庫和收集數據的技術。

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Informatica於會上表示，Informatica的數據集成和治理產品，將引入Oracle 雲基礎設施 (OCI) ；此外，Oracle已指定Informatica 為企業雲數據集成和治理的首選合作夥伴，使Informatica的智能數據管理雲（IDMC） 能與Oracle 數據庫雲服務整合，方便查閱多個系統的資料。

Oracle數據庫服務器技術執行副總裁Andrew Mendelsohn表示，Oracle的自家數據庫於數據分析和運營一直領先其他平台，而Informatica收集企業數據平台巨頭之一， 因此Informtica認為是次合作可以互補不足之餘，也可以學習彼此的長處。

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責任編輯：文睿

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