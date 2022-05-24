【數碼營商】Informatica升級雲端系統　兼推智能預測數據加載器

▲ 美國企業雲數據管理企業Informatica今（24日）舉行「Informatica World 2022大會」，發布全新的免費多雲端連接數據加載器Data Loader，同時探討如何影響不同行業的未來發展。（官方資料圖片）

疫情推使下，全球企業紛紛數碼轉型，大數據（big data）分析、雲端連接及智能數據管理雲等需求也增加。美國企業雲數據管理企業Informatica今（24日）舉行「Informatica World 2022大會」，發布全新的免費多雲端連接數據加載器Data Loader，同時探討如何影響不同行業的未來發展。

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早前業務流程管理公司WNS發表最新報告，訪問了歐美450名CXO（醫藥合同外包服務）和其他行業的領導人員，當中共有63%人認為分析數據對企業長遠發展十分重要。

夥Google BigQuery 直接存取數據

Informatica執行副總裁兼首席產品官Jitesh Ghai於會上提到，有鑑於數據分析對企業變得愈趨重要，因此該企也積極研發技術和方案，來迎合各界所需。其中是次的新品Data Loader將會以「Free、Fast、Frictionless」（免費、快速、無摩擦的）為主要重點，即永久免費（Free Forever）、無限高速數據（Practically unlimited data at high-speed）、易於學習（easy to learn）和使用，客戶可使用簡單步驟，即可將不同雲端平台的數據上傳。

與此同時，Informatica是次的Data Loader將與Google旗下的數據分析加速器「Google BigQuery」合作，用家可將多個數據庫連接至Google BigQuery的雲數據庫，直接從Google BigQuery的控制台訪問Informatica的數據加載器。

Google Cloud副總裁兼總經理Gerrit Kazmaier則表示，數碼管理是企業數碼轉型的基礎，是次兩企合作，能讓企業輕鬆地將跨平台和跨環境的數據導入雲端。而Informatica數據集成和智能軟件服務研究總監Stewart Bond則認為，對企業長遠發展而言，有效地收集及管理多渠道數據，對企業做出正確的業務決策至關重要。

針對醫療、金融 推數據管理服務

此外，Informatica在會上提到，用戶可透過利用Informatica智能數據管理雲（IDMC）的功能管理數據，方便企業負責人和不同部門的用戶查閱和分析數據，從而作出有價值的業務決策。

該企透露，未來將會推出針對醫療保健和生命科學IDMC。醫療人員可收集患者的病歷並上傳至平台，在治療病患時，可隨時查閱各大醫院有關該病人的病歷記錄。

Informatica首席醫療保健策略師Richard Cramer表示，借助醫療保健和生命科學IDMC，醫療機構現在可以在單一、端到端、雲優先的平台上，創建可信數據的中央存儲庫，他們可以輕鬆訪問、管理和分析該平台上的數據，從而為病人做出更明智的決策。

另外，Informatica也會推出針對金融服務的IDMC，幫助金融服務公司查看和利用適合企業使用的數據，以分析不同的商業決定。IDMC將允許企業透過Informatica的系統傳送或訪問客戶的資料，使企業能更全面了解不同客戶的狀況，從而提供最適合的服務。

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責任編輯：文睿

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