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【薪酬調查】Venturenix公佈2022年度本港薪酬指南 本港未來5年IT人才缺口達10萬

理財智慧 19:05 2022/05/24

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資訊科技及數碼人才獵頭公司 Venturenix 近日公布 2022 年薪酬指南，綜合透過網絡爬蟲技術、企業問卷及公司掌握的人才數據，研究本港部份受歡迎行業的職位空缺情況，發現建築及製造、教育、餐飲等行業。雖然受疫情影響而減少職位空缺， 平均空缺對人才比率亦有 1:50 左右。相反 IT界 即使面對疫情及經濟下行衝擊，仍持續渴求人才，人才空缺以驚人速度增長，香港未來五年將需要額外約 10 萬名人才轉型 IT 才可填補缺口。

【俄烏戰爭】星巴克結束在俄羅斯15年業務　將關閉130家門市【下一頁

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

儘管 2022 年 IT 界薪酬平均較去年顯著上升，個別熱門技術職位加薪幅度更高達 15%，但整體仍受移⺠，轉換職位以及創業等因素影響而持續流失人材，Venturenix 預計今年的移民潮，將會減少1萬至1.5萬名IT專才。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

Venturenix 總監袁益霆表示：「近年零售業遭疫情重創，傳統服務業亦因經濟下行而受拖累， 這些行業都減少招聘人手，卻仍有不少人往相關領域求職。另一方面，IT界別受移民潮（本地 人才外移）及更多企業採取數碼化策略（傳統及初創公司開設更多新職位）影響下人手越見緊 張。我們認為，業界及政府需提供誘因鼓勵大學生及職場中有意轉換跑道人士接受職前培訓， 為業界提供新血。」

【消費情報】本地金融科技初創krip 發布個人化信用卡優惠平台 助消費者發掘逾6,000項優惠【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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