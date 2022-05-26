【理財智慧】天綫得得B事件 分分鐘呢隻保險會有得賠

如果最近有留意新聞的讀者，都會留意前幾日發生的「天綫得得B」事件，事件起因是一名小童稍一不慎將店內價值五萬多元的限量版「天線得得B」公仔撞倒，最終小童的父母賠錢了事。但原來在家居保險中，有「個人法律責任保障」，如果家人發生生類似的事件，可以代由保險公司處理，為自己與家人提供額外的保障。

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事件起因

根據網上的資料所知，一名母親帶同兒子前往一間位於旺角朗豪坊的店舖，其兒子將店內一隻價值五萬多元的限量版「天線得得B」公仔撞倒並打碎，期間職員認為是小童的責任，最後雙方以三萬多元解決事件。事件發生後，有網友將事件放到網上，並引起網民的討論，包括提供當日的CCTV、誰人的責任、甚至有律師提供法律意見等，甚至其父親在昨日(5月24日) 前往電台節目講述事件，店方在昨午承認自己的不足，也已經將三萬多元賠償還給客戶，最終解決事件。

家居保的的第三者責任

在部分的家居保險中，其中有一條「個人法律責任」，主要是為家人因意外而導致第三者人身或財物受損，而投保人可以索償與意外有關的賠償開支及訟費，當然賠償金額的多少要視乎意外的程度，將事件交由保險公司和法庭處理，他們便會協助客戶解決事件，但最終自付額的多與少則視乎意外的程度。

是否不用賠償?

如果商戶對事主發起提告，在購有包括個人法律責任的家居保險情況下，事主可以將事件交由保險公司處理，在訴訟法律後，法庭會研究是誰的責任引起意外，為事主爭取合理的賠償金額，但也不一定是保險公司代為支付賠償金額，只是不會容許商家「獅子開大口」，但最終賠償誰屬則要按實際情況而定。

當然投保家居保險的主要原因是保障家中的財物而不是為了當中的第三者責任，也要看意外是否自己疏忽所引起，只是如果因為自己的疏忽而涉及法律訴訟或賠償時，家居保險的第三者條款可以為投保人及家人提供額外的保障。

人壽保險從業員協會公告

事後，香港人壽保險從業員協會也發出聲明，為大眾提供一些專業知識，指如果店舖有購買店舖財物保險、家長一方有購買家居保險便可以向保險公司申請索償，主要都是聯絡保險公司去調查和判斷金額。

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記者：陳詠妍