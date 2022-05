與時並進的大師　ZENITH

何謂大師,ZENITH(真力時)在國際鐘錶界是佼佼者之一。其1969年推出史上首枚自動上鏈計時機芯El Primero,更成不少同業借鏡參考的傑作,完美示範El Primero西班牙語「第一」之意。

ZENITH一直與時並進,,贏得「Master of Chronographs」(計時大師)的名聲,自然承擔的社企責任也愈大,為此品牌更成立全新「Master of Chronographs Since 1865」(始自1865年的計時大師)平台,在Watches & Wonders 2022發佈全新Chronomaster Sport腕錶和重新設計的Chronomaster Open鏤空腕錶系列,值得錶迷拭目以待。

Master of Chronographs Since 1865

平台主管如何解讀「大師」

Master of Chronographs是全新的360度全方位平台,展示ZENITH歷史、系列作品、機芯及其掌握的高振頻計時腕錶工藝分享錶廠獨特工藝而設,各世界各地的腕錶愛好者分享品牌的獨特傳奇故事。

Laurence Bodenmann(Heritage Manager):

「ZENITH之所以能成為大師,不只因為推出首枚計時機芯,在其他公司仍埋首製作機芯,他們願意承擔風險和社企責任,致力推廣包容與多元文化,可持續發展及員工福祉。」

Sebastien Gobert(Head of Design):

「作為大師,ZENITH的出現影響了全球鐘錶業的發展;作為設計師,我看到每一個設計和配置都是恰如其分。」

Suzanne Wong(Editor in Chief of World Tempus):

「大師要展現其diversity(多元性) 和包容度,由classic(經典)到avant-garde(前衛),無論功能性或實驗性,ZENITH都能駕馭得宜,示範大師應有的風範與氣派!」

關於ZENITH 的Chronomaster Sport腕錶,要說的定必是獲得2021年日內瓦鐘錶大賞「最佳計時腕錶獎」,今年再獻新猶,推出融入的金屬元素於卓越計時腕錶全新款式。

ZENITH行政總裁Julien Tornare表示:「在短短一年間,Chronomaster Sport腕錶成為大眾追捧的腕錶,其融合高振頻計時腕錶及別緻美學設計,是ZENITH的主打作品,今年運用新材質,將此系列提升至全新境界。」是次焦點是選用玫瑰金作錶殼材質,在追求準確無誤的計時裝置添上幾分時尚潮流味道,男女適用。

比El Primero更早的傳奇

ZENITH發佈首款Chronomaster Sport腕錶,配備鐫刻陶瓷錶圈,採用傳統El Primero腕錶三色設計,由灰色、碳灰色和藍色三個獨立陶瓷元素組成,在陶瓷錶圈底座經過精妙的鍛造銜接。錶圈的顏色從錶盤上的計時盤延伸而來,並透過分段設計,方便用家讀取1/10秒的時間。

重中之重,Chronomaster Sport腕錶所搭載的機芯,是ZENITH多年來不斷精進改良,史上首款高振頻自動計時機芯——El Primero,El Primero 3600型是升級版,振頻達5赫茲(36,000次/小時),可輕鬆讀取並在錶圈和錶盤上直接顯示精確至1/10秒的時間。機芯運作時間也因此進一步提升,動力儲存長達60小時。透過透明藍寶石水晶錶背,機芯的全新構造和設計、藍色導柱輪和裝飾ZENITH五角星的鏤空擺陀,都能一覽無遺。

▲ (左起)01/CHRONOMASTER SPORT系列腕錶:錶徑41毫米,18K玫瑰金錶殼,金錶圈,黑色漆面錶面配三色計時盤,El Primero 3600型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,玫瑰金配雙重摺叠式錶釦,防水約100米。($296,700)02/CHRONOMASTER SPORT系列腕錶:錶徑41毫米,18K玫瑰金錶殼,金錶圈,白色啞光錶面配三色鑲貼計時盤,El Primero 3600型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,玫瑰金配雙重摺叠式錶釦,防水約100米。($296,700)

此外,Chronomaster Sport配備單色和雙色錶款腕錶。全玫瑰金打造的腕錶,在ZENITH的歷史中佔據獨特地位,甚至早於El Primero腕錶締造的傳奇。Chronomaster Sport錶面則全採用緞光打磨和拋光精心修飾,配備黑或白色錶盤,搭配El Primero腕錶的經典三色計時盤,以及金色指標和鑲嵌時標。至於雙色錶款,則將玫瑰金結合耐用堅固的精鋼材質,也進一步突顯ZENITH的美學設計:錶殼和錶鏈兩側的鏈節均採用精鋼製成,而錶圈、錶冠、按鈕和錶鏈的中央鏈節均採用玫瑰金製成。

力臻完美的Chronomaster Sport系列,是融入新材質和工藝的同時,並兼具準確和卓越的計時功能,對追求卓越的現代運動計時腕錶人士,是不能錯過之選。

▲ (左起)01/CHRONOMASTER SPORT系列腕錶:錶徑41毫米,18K玫瑰金錶殼,金錶圈,黑色漆面錶面配三色計時盤,El Primero 3600型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,玫瑰金錶鏈配雙重摺叠式錶釦,防水約100米。($296,700)02/CHRONOMASTER SPORT系列腕錶(專門店特別版):錶徑41毫米,精鋼錶殼,銀色太陽紋錶盤配三色計時盤,El Primero 3600型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,金屬錶鏈配雙重摺叠式錶釦,防水約100米。($100,200)

重新設計鏤空系列

2003年,推出的Chronomaster Open鏤空腕錶系列,今年品牌決定把它徵召回歸,並重新設計,在39.5毫米錶徑,配搭精鋼或玫瑰金錶殼,將標誌性三色錶盤加添一絲透徹視覺特色。與前代不同,新錶款採用合成水晶小錶盤,在保留三色計時盤設計的同時,亦可透過合成水晶看到矽質星形擒縱輪。

品牌摒棄了鑲貼「框架」,轉而採用帶倒角邊緣的圓形鏤空設計,透過鏤空部分可欣賞機芯上更為筆直,更具現代感的灰色錶橋。 而所搭載的El Primero 3604型機芯,以El Primero 3600 1/10秒高振頻自動機芯為藍本,而不同顏色的藍白灰銀色配搭,讓ZENITH El Primero計時腕錶在夏日中帶點涼透心的感覺。

▲ (左起)01/CHRONOMASTER REVIVAL El Primero系列腕錶:錶徑37毫米,精鋼酒桶形錶殼,白色啞光錶面, 配經典三色小錶盤,搭載El Primero 400型自動上鏈機芯,動力儲存約50小時,精鋼「Ladder」錶鏈,防水約50米。($70,500)02/CHRONOMASTER ORIGINAL系列腕錶:錶徑38毫米,精鋼錶殼,白色啞光錶面,配經典三色小錶盤,搭載El Primero 3600型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,藍色小牛皮配精鋼三摺叠式錶釦,防水約50米。($70,500)03/CHRONOMASTER OPEN鏤空系列腕錶:錶徑39.5毫米,精鋼錶殼,銀色啞光錶面,搭配兩個不同顏色的計時盤和半透明聚合物計時盤,搭載El Primero 3604型自動上鏈機芯,動力儲存約60小時,金屬錶鏈配雙重摺叠式錶釦,防水約100米。($78,400)

(特約)