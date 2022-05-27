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與時並進的大師　ZENITH

iMoney智富 00:00 2022/05/27

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何謂大師，ZENITH（真力時）在國際鐘錶界是佼佼者之一。其1969年推出史上首枚自動上鏈計時機芯El Primero，更成不少同業借鏡參考的傑作，完美示範El Primero西班牙語「第一」之意。

ZENITH一直與時並進，，贏得「Master of Chronographs」（計時大師）的名聲，自然承擔的社企責任也愈大，為此品牌更成立全新「Master of Chronographs Since 1865」（始自1865年的計時大師）平台，在Watches & Wonders 2022發佈全新Chronomaster Sport腕錶和重新設計的Chronomaster Open鏤空腕錶系列，值得錶迷拭目以待。

Master of Chronographs Since 1865
平台主管如何解讀「大師」

Master of Chronographs是全新的360度全方位平台，展示ZENITH歷史、系列作品、機芯及其掌握的高振頻計時腕錶工藝分享錶廠獨特工藝而設，各世界各地的腕錶愛好者分享品牌的獨特傳奇故事。

Laurence Bodenmann（Heritage Manager）：
「ZENITH之所以能成為大師，不只因為推出首枚計時機芯，在其他公司仍埋首製作機芯，他們願意承擔風險和社企責任，致力推廣包容與多元文化，可持續發展及員工福祉。」

Sebastien Gobert（Head of Design）：
「作為大師，ZENITH的出現影響了全球鐘錶業的發展；作為設計師，我看到每一個設計和配置都是恰如其分。」

Suzanne Wong（Editor in Chief of World Tempus）：
「大師要展現其diversity（多元性） 和包容度，由classic（經典）到avant-garde（前衛），無論功能性或實驗性，ZENITH都能駕馭得宜，示範大師應有的風範與氣派！」

關於ZENITH 的Chronomaster Sport腕錶，要說的定必是獲得2021年日內瓦鐘錶大賞「最佳計時腕錶獎」，今年再獻新猶，推出融入的金屬元素於卓越計時腕錶全新款式。

ZENITH行政總裁Julien Tornare表示：「在短短一年間，Chronomaster Sport腕錶成為大眾追捧的腕錶，其融合高振頻計時腕錶及別緻美學設計，是ZENITH的主打作品，今年運用新材質，將此系列提升至全新境界。」是次焦點是選用玫瑰金作錶殼材質，在追求準確無誤的計時裝置添上幾分時尚潮流味道，男女適用。

比El Primero更早的傳奇

ZENITH發佈首款Chronomaster Sport腕錶，配備鐫刻陶瓷錶圈，採用傳統El Primero腕錶三色設計，由灰色、碳灰色和藍色三個獨立陶瓷元素組成，在陶瓷錶圈底座經過精妙的鍛造銜接。錶圈的顏色從錶盤上的計時盤延伸而來，並透過分段設計，方便用家讀取1/10秒的時間。

重中之重，Chronomaster Sport腕錶所搭載的機芯，是ZENITH多年來不斷精進改良，史上首款高振頻自動計時機芯——El Primero，El Primero 3600型是升級版，振頻達5赫茲（36,000次/小時），可輕鬆讀取並在錶圈和錶盤上直接顯示精確至1/10秒的時間。機芯運作時間也因此進一步提升，動力儲存長達60小時。透過透明藍寶石水晶錶背，機芯的全新構造和設計、藍色導柱輪和裝飾ZENITH五角星的鏤空擺陀，都能一覽無遺。

（左起）01／CHRONOMASTER SPORT系列腕錶：錶徑41毫米，18K玫瑰金錶殼，金錶圈，黑色漆面錶面配三色計時盤，El Primero 3600型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，玫瑰金配雙重摺叠式錶釦，防水約100米。（$296,700）02／CHRONOMASTER SPORT系列腕錶：錶徑41毫米，18K玫瑰金錶殼，金錶圈，白色啞光錶面配三色鑲貼計時盤，El Primero 3600型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，玫瑰金配雙重摺叠式錶釦，防水約100米。（$296,700）

此外，Chronomaster Sport配備單色和雙色錶款腕錶。全玫瑰金打造的腕錶，在ZENITH的歷史中佔據獨特地位，甚至早於El Primero腕錶締造的傳奇。Chronomaster Sport錶面則全採用緞光打磨和拋光精心修飾，配備黑或白色錶盤，搭配El Primero腕錶的經典三色計時盤，以及金色指標和鑲嵌時標。至於雙色錶款，則將玫瑰金結合耐用堅固的精鋼材質，也進一步突顯ZENITH的美學設計：錶殼和錶鏈兩側的鏈節均採用精鋼製成，而錶圈、錶冠、按鈕和錶鏈的中央鏈節均採用玫瑰金製成。

力臻完美的Chronomaster Sport系列，是融入新材質和工藝的同時，並兼具準確和卓越的計時功能，對追求卓越的現代運動計時腕錶人士，是不能錯過之選。

（左起）01／CHRONOMASTER SPORT系列腕錶：錶徑41毫米，18K玫瑰金錶殼，金錶圈，黑色漆面錶面配三色計時盤，El Primero 3600型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，玫瑰金錶鏈配雙重摺叠式錶釦，防水約100米。（$296,700）02／CHRONOMASTER SPORT系列腕錶(專門店特別版)：錶徑41毫米，精鋼錶殼，銀色太陽紋錶盤配三色計時盤，El Primero 3600型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，金屬錶鏈配雙重摺叠式錶釦，防水約100米。（$100,200）

重新設計鏤空系列

2003年，推出的Chronomaster Open鏤空腕錶系列，今年品牌決定把它徵召回歸，並重新設計，在39.5毫米錶徑，配搭精鋼或玫瑰金錶殼，將標誌性三色錶盤加添一絲透徹視覺特色。與前代不同，新錶款採用合成水晶小錶盤，在保留三色計時盤設計的同時，亦可透過合成水晶看到矽質星形擒縱輪。

品牌摒棄了鑲貼「框架」，轉而採用帶倒角邊緣的圓形鏤空設計，透過鏤空部分可欣賞機芯上更為筆直，更具現代感的灰色錶橋。 而所搭載的El Primero 3604型機芯，以El Primero 3600 1/10秒高振頻自動機芯為藍本，而不同顏色的藍白灰銀色配搭，讓ZENITH El Primero計時腕錶在夏日中帶點涼透心的感覺。

（左起）01／CHRONOMASTER REVIVAL El Primero系列腕錶：錶徑37毫米，精鋼酒桶形錶殼，白色啞光錶面， 配經典三色小錶盤，搭載El Primero 400型自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，精鋼「Ladder」錶鏈，防水約50米。（$70,500）02／CHRONOMASTER ORIGINAL系列腕錶：錶徑38毫米，精鋼錶殼，白色啞光錶面，配經典三色小錶盤，搭載El Primero 3600型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，藍色小牛皮配精鋼三摺叠式錶釦，防水約50米。（$70,500）03／CHRONOMASTER OPEN鏤空系列腕錶：錶徑39.5毫米，精鋼錶殼，銀色啞光錶面，搭配兩個不同顏色的計時盤和半透明聚合物計時盤，搭載El Primero 3604型自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，金屬錶鏈配雙重摺叠式錶釦，防水約100米。（$78,400）

 

(特約)

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