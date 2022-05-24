【新股IPO】富衛傳已通過上市聆訊 目標集資10億美元

有關電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下的富衛集團（FWD）來港上市一事再有新進展，消息指富衛保險已通過聯交所上市聆訊，集資規模約10億美元（約78億港元）；不過有指由於目前市況波動，富衛並未落實上市的具體時間表。對於有關上市事宜，公司指暫未有應。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

此前市傳富衛將於今年5月至6月間上市，若富衛成功上市，將有望成為今年以來集資規模最大的首次公開招股。

不過，有關富衛上市之前已傳聞多多，最早期曾傳出富衛保險計劃到美國上市，惟後來打消此念頭，並於今年2月底以同股同權架構申請來港上市,聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通。同時，公司透過私人配售，並引入了兩名新投資者，分別為歐力士及華泰證券 （06886） 。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【新股IPO】新股低迷 中概股仍具吸引力？ 中金料未來3年或有42隻中概股回歸 每年平均融資規模288億【見下頁】

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正