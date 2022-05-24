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【新股IPO】富衛傳已通過上市聆訊 目標集資10億美元

股樓投資 18:20 2022/05/24

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有關電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下的富衛集團（FWD）來港上市一事再有新進展，消息指富衛保險已通過聯交所上市聆訊，集資規模約10億美元（約78億港元）；不過有指由於目前市況波動，富衛並未落實上市的具體時間表。對於有關上市事宜，公司指暫未有應。

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此前市傳富衛將於今年5月至6月間上市，若富衛成功上市，將有望成為今年以來集資規模最大的首次公開招股。

不過，有關富衛上市之前已傳聞多多，最早期曾傳出富衛保險計劃到美國上市，惟後來打消此念頭，並於今年2月底以同股同權架構申請來港上市,聯席保薦人為摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通。同時，公司透過私人配售，並引入了兩名新投資者，分別為歐力士及華泰證券 （06886） 。

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記者：張以正

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