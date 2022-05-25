  • 25°C
香港時間 : 2022525日 (三) 09:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事

環球社會熱點 09:05 2022/05/25

分享：

分享：

體育屆亦有就俄羅斯入侵烏克蘭作出回應，英國溫布頓網球公開賽宣布，禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽。決定惹起網球壇反彈，男女子網球協會取消溫網積分。女單前一姐大坂直美坦言，無積分使她不想參加溫網。

【溫網】禁俄羅斯及白俄球手參賽 被批破壞規定 【下一頁】

祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓 【下一頁】

4屆大滿貫得主﹑日裔美籍球手大坂直美（Naomi Osaka）周一（23日）在法網首圈出局表示，由於溫網積分被取消，賽事猶如參加表演賽，使自己並非百分百確定參加。大坂直美坦言積分是比賽動力，如今沒有分數下挑戰溫網將影響其心理狀態。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大坂直美亦未批評兩大協會的舉動，認為職業網球聯合會（ATP）及國際女子網球協會（WTA）的動機良好，但執行時卻凌亂不堪。大坂直美此前曾3次挑戰溫網，最佳成績僅為第三圈止步。

溫網早前禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，但允許他們改以中立球手參加，ATP與WTA因此取消溫網積分作為懲罰。但不少大牌及世界排名前列的球手表明，即使沒有積分仍會參加溫網，包括男單一哥﹑塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

西班牙新星連克兩大球王 勇奪馬德里公開賽冠軍
2022/05/09
西班牙新星連克兩大球王 勇奪馬德里公開賽冠軍
【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲
2022/01/21
【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫
2022/02/15
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫
澳洲取消簽證判辭出爐 祖高域疑索賠逾3400萬
2022/01/20
澳洲取消簽證判辭出爐 祖高域疑索賠逾3400萬
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
2022/01/20
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議

你可能感興趣

西班牙新星連克兩大球王 勇奪馬德里公開賽冠軍
12:00 2022/05/09
西班牙新星連克兩大球王 勇奪馬德里公開賽冠軍
【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲
13:31 2022/01/21
【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫
18:00 2022/02/15
【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫
運動 英國 網球 俄羅斯 白俄羅斯 烏克蘭 祖高域

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款