【溫網】大坂直美因一理由 或缺席賽事

體育屆亦有就俄羅斯入侵烏克蘭作出回應，英國溫布頓網球公開賽宣布，禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽。決定惹起網球壇反彈，男女子網球協會取消溫網積分。女單前一姐大坂直美坦言，無積分使她不想參加溫網。

【溫網】禁俄羅斯及白俄球手參賽 被批破壞規定 【下一頁】

祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓 【下一頁】

4屆大滿貫得主﹑日裔美籍球手大坂直美（Naomi Osaka）周一（23日）在法網首圈出局表示，由於溫網積分被取消，賽事猶如參加表演賽，使自己並非百分百確定參加。大坂直美坦言積分是比賽動力，如今沒有分數下挑戰溫網將影響其心理狀態。

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大坂直美亦未批評兩大協會的舉動，認為職業網球聯合會（ATP）及國際女子網球協會（WTA）的動機良好，但執行時卻凌亂不堪。大坂直美此前曾3次挑戰溫網，最佳成績僅為第三圈止步。

溫網早前禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參賽，但允許他們改以中立球手參加，ATP與WTA因此取消溫網積分作為懲罰。但不少大牌及世界排名前列的球手表明，即使沒有積分仍會參加溫網，包括男單一哥﹑塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）。

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責任編輯：吳漢培