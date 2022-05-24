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【消費熱話】小童挨跌天線得得B賠3萬惹爭議 如不幸遇同類事件 專家籲緊記做呢件事

理財智慧 18:56 2022/05/24

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過去一天的市場最熱的話題，必定是男童意外碰跌「天線得得B」模型，其父母就事件賠償了3萬多元的事件。

周一（23日）晚上，多個社交媒體瘋傳數張相片及閉路電視的錄影片段，有網文描述1名5歲男童，早前跟隨父母於凱知樂國際（02122）旗下位於旺角朗豪坊的玩具店Kk Plus內，意外挨跌標價52,800元、高約1.8米的「黃金天線得得B」模型，該模型即跌至地上粉碎。當時該店店員聲稱男童踢跌模型，男童家長即場賠償3萬多元。

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其後男童的媽媽事後在網上發文表示，事後看到閉路電視片段時，才發現她的兒子並未有「踢跌」模型，而是不小心「挨跌」，認為店方無採取任何保護措施，同樣有一定責任。事件引起全城熱議，玩具店Kkplus於周二（24日）凌晨發聲明澄清，指處理手法是由父母主動提出，大批網民則湧到事發的玩具店facebook專頁留言。

【凱知樂 2122】 挨跌「天線得得B」公仔賠3萬惹熱議 母公司凱知樂爆公關災難 股價懶理負評一度爆升8成，詳見【下一頁

不過至周二早上，KKplus已刪去以上相關聲明，該店姓呂經理今早也向傳媒表示，總公司已經與涉事家庭聯絡，稍後會出聲明交代，目前店舖已將高於一米的大型展品、以及一些位於低處沒有保護裝置的展品收起，亦會檢討日後展示展品的保護措施。至周二下午，凱知樂在表示，已主動聯絡事主跟進「向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意」，慰問家人及小朋友情況，並已全數退回賠償。公司重申，十分重視及感謝各界近日對其提出的意見，建議未來會改善及避免同類事件發生。

【職場熱話】32歲港男月入2萬 享雙糧兼自由放假 覓新工月入2萬5對離職感猶豫，詳見【下一頁

凱知樂的回應未知能否平息事件，但是次事件之所以成市民熱話，是不少父母也會帶小孩出街，也會有機會遇上同類事件；就算是成人，也有機會不小心意外撞跌商舖貨品而可能要作出賠償。如遇上以上不幸事件，消費者應如何保障自己﹖

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，以上事件是雙方也有一定責任，如小童的父母當時不太肯定事件的發生經過，不應該即時作出賠償。他表示，如遇上以上事件，為保障雙方的權益，當下情況最好先報警處理，「上述事件中的情況有如一宗輕微的交通意外，警察到場的話，就會為事件記錄在案，他們也可以做一個第三方『和事佬』的角色，如雙方當時未能作出和解，可再將事件交至小額裁判處審理。」李兆波指，如雙方達成共識，其中一方作出賠償的話，也應該「白紙黑字」簽署好文件，任何一方亦沒有必要再拿上社交平台「公審」。

【消費情報】本地金融科技初創krip 發布個人化信用卡優惠平台 助消費者發掘逾6,000項優惠，詳見【下一頁


李兆波表示，自己在數年前在一家五星級酒店遇過一件事，就是鄰座一位小孩在酒店的開放或廚房外被燙傷。該酒店即時慰問小孩及即時翻閱閉路鏡頭了解情況，屬很好的應變方式。而以上事件中，玩具店Kk Plus的店員如可以用較好的語氣跟父母溝通，再將事件交至小額錢債審裁處處理，「這會是較好的處理手法，事件不會被放上社交傳媒被大眾公審，雙方也會有較好的下台階。」他也再次提醒市民，每到了一些位置較陝窄的店舖，也要小心看管自己的小孩，就算是成人行經貴重貨物架旁也要份外小心，保障自己。

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記者：陳詠妍


 

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商舖 玩具 凱知樂國際（02122） 小額錢債審裁處 朗豪坊

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