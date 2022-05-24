【iM驗樓】利奧坊曦岸257呎單位 玻璃現扭影廁所「大細邊」 整體仍有90分

大角咀是近年重點發展的重建區，陸陸續續有不少新屋苑落成，利奧坊˙曦岸正是其中之一。今次《iMoney》記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir），一同驗收曦岸2座一個257平方呎的全開放式低層單位。經過檢驗後，鍾sir發現浴室櫃出現了甩水銀、內板崩花、廁所石材「大細邊」等問題，而家電方面亦出現了風槽漏風，因此單位在浴室櫃及家電方面只獲得30分。而上述問題外，單位在其他方面均表面良好，因此整體可獲90分高分。鍾sir坦言目前驗收利奧坊˙曦岸十多個單位，平均有80，90分，質素不錯。

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利奧坊˙曦岸鄰近港鐵（00066）奧運站，加上位於油尖旺區，交通網絡發達，沿路亦有不少商鋪，生活上相當方便。根據業主杜先生透露，他與妻子本來居住於荃灣區，由於夫妻二人均在港島區上班，利奧坊˙曦岸的地理位置更靠近工作地點，因而於去年7月以630萬元購入。

廁所石材失分嚴重

經過詳細檢查後，鍾Sir表示單位有兩大扣分位，而廁所便是其中之一，除了出現鏡櫃門刮框、門間隙縫大細邊以及牆身飾面不平外等問題外，坐廁頂櫃石材出現「大細邊」亦是失分位之一，石材兩邊的大小出現了15mm的偏差，而位於石材下方的浴室櫃門更是出現了明顯的傾斜，用家會明顯產生「凹」進去的觀感。鍾sir表示廁所包含沖廁等各項功能其實仍能正常運作，只是看起來礙眼，因此要視乎業主「收貨」與否。惟他提醒，由於設計上的限制，日後維修坐廁水箱時需要重覆「」開石材，並在完成維修後重新封好，屆時需要考驗水喉師傅的功力，「封膠」時或有機會出現問題。

另外在廚櫃假天花內，鍾sir亦發現一組抽油煙機的風槽漏風，他相信是風槽的駁口在接駁時出現問題，造成漏風，因此需要進行維修，避免日後使用抽油煙機的時候，油煙漏出令到單位「污煙瘴氣」。

玻璃幕牆扭影明顯

最後就是單位玻璃幕牆出現映像扭曲以及磨紋，鍾Sir相信玻璃幕牆在運輸或建造過程曾經刮花過，他表示：「建築工人在打磨花痕時可能不小心『重手咗』，因而造成扭影以及磨紋的問題。」現時玻璃幕牆的問題已經無法挽救，唯一解決方法就是更換整塊玻璃幕牆，但鍾sir提醒更換玻璃會造成幕牆整體防水能力下降，一旦遇上打風下雨，單位便有機會出現滲漏情況，甚至影響樓下各層，因此業主在決定更換前需要三思。

鐘Sir在最後補充，單位除了上述問題外，其他方面均表現良好，因此整體仍有90分。

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記者：鄭日棱

攝影：彭大衛