【買樓理財】短炒日出康城 MONTARA　三年賺逾130萬

樓市轉旺，但美國加息在即，有買家趁額外印花稅（SSD）期滿沽貨套現，現帳面獲利逾百萬。

中原地產伍錦基說，日出康城7期MONTARA 2A座低層D室，實用面積363平方呎，一房間隔，座向東方，擁雙園景及池景，月初開價788萬元，終減價68萬元，以720萬元易手，實用呎價約19,835元。

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資料顯示，原業主於2019年5月以589.7萬元一手購入單位，持貨剛滿3年，現賬面獲利130.3萬元離場，物業期內升值22%。

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