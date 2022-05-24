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紅磡必嘉坊第1期最快6月賣樓　恒地︰打造「城市綠州」　積極實踐ESG力推可持續發展

股樓投資 17:35 2022/05/24

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由恒地（00012）發展的紅磡大型重建項目「必嘉坊」，料最快於6月登場銷售。發展商指，項目將分為3期逐步推售，第1期預計2024年3月落成入伙；此外，是次項目積極實踐ESG理念，期望打造成「城市綠州」，推動環保及實行可持續發展模式。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，必嘉坊整個發展規劃分為8個地盤，總樓面面積逾100萬平方呎，共設9座住宅大樓，提供約2,800伙單位，當中包括約16.8萬平方呎商業步行街。其中，項目第1期共設3座住宅大樓，提供約1,000伙，主打一房戶型。林達民表示，第1期預計關鍵日期為2024年3月31日，該期最快將於6月推售。至於餘下期數將於稍後再進行命名及推售，料整個項目發展需時數年。

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恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人則表示，項目將融入「G.I.V.E.」四大要素，即環保、創新、關愛及誠心，保留原區色彩之餘，亦以創新思維設計發展，營造都市健康生活，以「都市綠州」為整體園境規劃主題，總綠化面積達2.2萬平方呎。另外，項目亦以場地規劃增強通風、水境設施等設計，配合集團持續推行ESG理念，實行可持續發展。

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撰文 : 謝昕蕎

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