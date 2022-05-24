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【感謝週】V city年度大型購物節5月歸來　逾2萬件商品低至1元

商業 17:29 2022/05/24

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V city連續9年舉辦的感謝週於5月歸來，一連7日由明日（25日）起至5月31日期間，推出5大消費賞回饋顧客，包括低至1元的大量產品優惠及高達300%回贈。（V city提供圖片）

V city連續9年舉辦的感謝週於5月歸來，一連7日由明日（25日）起至5月31日期間，推出5大消費賞回饋顧客，包括低至1元的大量產品優惠及高達300%回贈。

【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋

5大消費賞首先包括「$1、$10震撼價專區」，優惠產品包括1元燕麥黑米露及美國天然小紅莓乾、10元上海食府雞絲水晶粉皮。

「全場瘋狂買+消費券專享優惠」則有逾200款美妝潮服、健康食品及生活百貨以低至17折發售。顧客可以54折購買LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶100ml套裝、近半價入手Estée Lauder升級再生基因修復精華套裝、299元享adidas SUPERSTAR、半價買agnès b精選手袋及銀包，及以17折購買CATALO抗老活膚營養組合等。

另外，使用消費券付款更有專享優惠，可以58折購入太子珠寶鐘錶18K白色／玫瑰色黃金鑽石戒指。

買滿150元送500元福袋

顧客參加「消費券 智．潮 家電賞」即可用The Point積分預留早鳥e-Pass，再以4大消費券平台消費滿指定金額，可免費換領人氣家電，包括最新型號10.9吋紫色iPad Air、DYSON（全新版）Supersonic™ HD08風筒。

另外，於「BID買傾心賞」可以Point Dollar暗標方式，競投價值19,800元的MAXCARE傾心椅。

最後，想參加「夏の福袋大激賞」的市民，只需於5月25日指定時間，在商場即日買滿150元，便送總值超過500元的福袋，高達300%回贈。

【俄羅斯】經營長達15年　Starbucks終宣布退出俄羅斯

【疫市營商】泳灘及公眾游泳池重開　帶動泳衣店生意額升4成

責任編輯：李智美

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