俄羅斯海上油輪原油量創新高 達6200萬桶

全球多國對俄羅斯實施石油禁運，回應俄羅斯入侵烏克蘭，意圖打擊俄國經濟。有能源分析公司指出，大批俄羅斯原油因此出口無望，海上油輪存放的原油數量亦創新高，多達6,200萬桶。

【烏克蘭戰爭】學者料俄經濟年底縮3成 石油天然氣出口反增 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定 【下一頁】

英國能源分析公司Vortexa的數據顯示，美國在內多國宣布停止進口俄羅斯石油及油產品後，出口商難以找到下家接手，導致俄羅斯的海運烏拉爾原油（Urals）數量在5月降至每日670萬桶，較2月時減少約15%。

能源分析師西格爾（Clay Seigle）指出，數字反映俄羅斯原油出口仍然強勁，但未反映總體面貌。西格爾稱停留在海上油輪內的烏拉爾原油數量亦突破新高，達6,200萬桶。當中15%仍未有運送目的地，其餘或在運往未公開地點途中，亦可能是未成交的存貨。

歐盟早前已宣布禁運俄國石油，惟方案未獲全體成員國支持，與此同時歐洲購買的俄羅斯原油此時卻出現升幅。據報，現時多數俄羅斯原油賣至亞洲，主要客戶是中國及印度。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培